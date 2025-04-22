Mercedes-Benz показал концепт минивэна-лимузина, который заменит V-класс

Со следующего года Mercedes-Benz собирается продавать принципиально новые электрические минивэны и фургоны. В их основу ляжет платформа Van Electric Architecture (VAN.EA). Ее возможности демонстрирует концепт Vision V.

Это предвестник самого роскошного представителя нового семейства

Mercedes-Benz Vision V представляет собой сплав минивэна и лимузина с оригинальным дизайном и просторным четырехместным салоном. Передние и задние сиденья разграничены перегородкой. Снаружи автомобиль украшает подсвеченная радиаторная решетка и 24-дюймовые колесные диски.

Оформление передней панели с тремя дисплеями напоминает новый CLA. Суперкомфортные места для задних пассажиров сделаны из отдельных подушек. На борту имеется 65-дюймовый экран, 42 динамика аудиосистемы и игровая приставка. Отделка выполнена из дорогих материалов.

Первыми «ласточками» среди минивэнов новой волны станут модели VLE и VLS. Похоже, что Vision V можно считать прообразом последней.