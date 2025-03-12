Каждый сам за себя: Porsche активно готовит свое возвращение в Россию

Изголодались, ох изголодались по щедрым и богатым российским покупателям европейские промышленники. С болью сердцем слушают в Старом Свете корейско-японские новости, которые все громче и громче звучат: скоро вернемся в РФ. Несомненно, следом за американцами, вернутся и корейцы, и японцы. А вот немцам, с высокой долей вероятности, придется пройти куда более длинный путь. Но, как говорят в наших широтах: раньше начнешь — раньше и закончишь. Вот они и начали. Не дожидаясь, так сказать, официоза.

Намедни коллеги из Mash, спасибо им за находку, раскопали в Сети внезапную активность ООО «Порше Русланд», официального дистрибутора компании Porsche в России, которая никуда не уходила. Все годы «молчания» фирма вела экономическую деятельности, платила налоги и зарплаты, так что смело может заявлять: возвращаться не надо только в одном случае — если никуда не уходил.

Импортер начал массово регистрировать доменные имена в 17 регионах России. Более того, коллеги, еще раз низкий поклон, не постеснялись взять официальный комментарий относительно происходящего у руководства «Порше Русланд», получив в ответ, что информация секретная и говорить о ней пока нельзя. Ну разве такой комментарий нуждается в расшифровке?

Фото globallookpress.com

Говорить о скором официальном заявлении и, тем более, первых официальных автомобилях, конечно, еще рано, до презентации с ленточкой и ножницами чертовски далеко. Однако события развиваются столь активно, если не сказать агрессивно, что «камбэк» вполне возможен и в 2025 году.

Машины, конечно, будут намного позже (получение сертификатов и ОТТС еще не началось), но сам факт возросшей активности немецкого «премиума» говорит о многом. Забавно, конечно, что входящий в концерн VW, Porsche, производитель действительно дорогих автомобилей, вернется в к нам раньше «материнского бренда». Хотя и тому тоже есть вполне осязаемые финансовые обоснования: плохо все у Volkswagen, очень плохо. И в Китае, и в Америке. Быть бы живу. Толи дело — Porsche!