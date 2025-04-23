JAC выводит на российский рынок рамный внедорожник JS9

Брутальный внедорожник JAC JS9, вооруженный современными технологиями, обещает появиться на рынке в конце 2025 — начале 2026 года. Созданная на базе пикапа T9, новая модель отличается агрессивным внешним видом, который, в частности, подчеркивает массивная хромированная решетка радиатора.

Новинка может приехать к нам уже к концу этого года

Как сообщает пресс-службе JAC, особое внимание разработчики JS9 уделили ходовой части с тем, чтобы подвеска могла обеспечивать комфортную езду как на бездорожье, так и в условиях города. Точные технические характеристики версии для российского рынка пока не раскрываются, однако известно, что базовой версией станет 2-литровый турбированный бензиновый двигатель в сочетании с полным приводом и несколькими режимами работы трансмиссии. В дальнейшем ожидается выпуск и дизельной версии автомобиля.

В компании отметили, что выпуск JS9 на отечественном рынке станет для нее новым этапом развития модельного ряда внедорожников. JAC ориентируются на оптимальный баланс характеристик, который подойдет российским покупателям. Точные даты старта продаж, комплектации и цены китайцы объявят позже.