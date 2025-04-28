Россияне стали намного чаще арендовать премиальные и люксовые автомобили

Развитие цифровых сервисов сделало аренду дорогих автомобилей более доступной. Такой формат подходит и в том случае, когда нужно найти машину для организации мероприятий, и для тест-драйва перед покупкой.

Как сообщают «Известия», в первом квартале 2025 года количество сделок с люксовыми и премиальными моделями увеличилось на 27% по сравнению с прошлым годом, что говорит о повышении на российском рынке аренды транспортных средств интереса к дорогим автомобилям. Более того: эксперты прогнозируют дальнейший рост этого сегмента по мере развития соответствующих сервисов в нашей стране.

Особенно заметно увеличение популярности BMW — предложения аренды машин баварской марки просматривали в 2,2 раза больше раз, чем другие. Если же говорить о конкретных моделях, то чаще всего пользователи подобных сервисов интересовались Audi A7. В тройке самых востребованных машин также оказались два представителя Mercedes-Benz — модели CLS и GLE Coupe. Четвертую позицию по популярности занял британский Rolls-Royce Phantom.