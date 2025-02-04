С ростом банковских процентных ставок автолюбители все чаще обращаются к альтернативным вариантам приобретения транспортных средств. В частности, набирает популярность долгосрочная аренда машин с возможностью последующего выкупа. Экспепрт рассказал порталу «АвтоВзгляд» о факторах, которые заставляют клиентов брать машину в аренду.

— Почему люди предпочитают долгосрочную аренду кредиту? Им попросту могут не дать кредит на автомобиль. С каждым днем закредитованность населения растет, отсюда становится больше должников с испорченной кредитной историей. Им ничего не остается, кроме как брать автомобили у тех, кто, как мы, предоставляет их в долгосрочную аренду, — говорит директор алтайской компании «ЕК Транзит» Константин Бобринский.

К тому же сегодня многие люди вынуждены оплачивать ипотеку, и дополнительные обременения в виде автокредитов им ни к чему. Тем более, чтобы взять кредит, нужно иметь хорошую кредитную историю, найти поручителя, собрать необходимые справки.

— Конечно, долгосрочная аренда с последующим выкупом сейчас выходит дороже, нежели, если бы человек взял кредит. Но ситуация меняется. Самая низкая процентная ставка для клиентов с хорошей кредитной историей у «Сбербанка» — 29,9%. У других банков она составляет 43% годовых. Это без учета страховых, финансовых и прочих защит. И если считать в процентах, то арендатор не много переплачивает.

Это связано с тем, что у нас цена повышается соразмерно увеличению стоимости ТС. Свои проценты мы не поднимаем. То есть, если раньше мы покупали машину за 300 000 рублей, и чтобы выкупить ее, арендатор должен был заплатить 600 000, то сейчас эта машина стоит 500 000, соответственно для выкупа нужен 1 млн рублей. Да, в банке, по-прежнему, дешевле, но разрыв с банками становится короче, — отмечает г-н Бобринский.

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Банк, являясь государственной организацией, накладывает на своих клиентов обязательства, которые те обязуются исполнить в течение указанного в договоре времени. В связи с этим, у клиента появляется ответственность, которую он не может избежать.

— Многие люди приобретают автомобиль для работы. Машины нужны представителям разных профессий — сантехникам, строителям, предпринимателям. У нас брал автомобиль преподаватель химии, занимающийся репетиторством. Банк не одобрил ему кредит, и он обратился в нашу компанию.

Людям, которые решили сменить профессию, выгоднее обращаться к таким, как мы, — делится специалист. — Бывает так, что человек планирует новый заработок, но он оказывается не таким высоким, как тот предполагал. Да просто бизнес может, что называется, не пойти. Арендатор всегда имеет возможность вернуть машину с ключами обратно.

А если человек берет кредит на машину для работы и хочет его выплачивать с нового заработка, но у него не складывается, то за просрочку платежа банк начисляет пени, накладывает санкции и, в конце концов, изымает машину у пользователя.

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Наш эксперт также рассказал о нюансах, которые играют в пользу долгосрочной аренды. Например, для оформления машины нужно только два документа — водительское удостоверение и паспорт. Также компания обеспечивает арендаторов страховкой, техосмотром и технадзором, что привлекает людей еще больше.

— Мы закрываем глаза на прописку человека и наличие судимости. Нам не важна платежеспособность клиента. Если он оплатил аренду, то ездит на машине, если же нет — машину забираем. В банке же нужно обязательно представить справку 2-НДФЛ, и если заработок потенциального заемщика будет маленьким, банк это не устроит, потому что, вероятно, человек не сможет выплатить сумму кредита, — уточняет собеседник портала «АвтоВзгляд».

Как и у частных банков, у организаций, занимающихся долгосрочной арендой легковых и грузовых автомобилей с последующим выкупом, могут быть подводные камни. Недобросовестные компании могут позволить себе взять машину в кредит и сдавать ее в аренду. А потом, когда арендатором будет выплачена достаточно большая сумма, забрать автомобиль назад, предложив клиенту обратиться в суд.

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— Прежде чем взять автомобиль в долгосрочную аренду с последующим выкупом, нужно удостовериться в честности организации, — советует Константин. — Мы, например, работаем больше 10 лет и фотографируем своих клиентов, которые выкупили машины, для доски почета. Для тех, кто обжигался, особенно важно убедиться, что есть реальные арендаторы, которые уже прошли путь от аренды до выкупа.

В общем, как и любые отсроченные платежи, долгосрочная аренда имеет свои плюсы и минусы. Если вы все-таки решили взять автомобиль в аренду, то тщательно выбирайте арендодателя.