АВТОВАЗ предупредил владельцев LADA о мошенничестве через мессенджеры

Служба безопасности Волжского автозавода выявила потенциальную опасность для 32 тыс. владельцев автомобилей LADA. Оказалось, что за ними могут охотиться мошенники, выдающие себя за сотрудников АВТОВАЗа.

Злоумышленники, скорее всего, попытаются залезть в душу хозяевам машин с шильдиками в виде ладьи, используя мессенджеры и рассылки. Официальные представители тольяттинского завода просят бдительно относиться к внезапным сообщениям и письмам. В ближайшее время их могут рассылать мошенники, представляясь сотрудниками дилерских центров «Лады» или других структур, связанных с деятельностью АВТОВАЗа.

Дело в том, что апреле на закрытом интернет-ресурсе, где происходит обмен украденными базами данных, обнаружился файл с подробной информацией о тех, кто покупал модель из линейки LADA. Это и номера мобильных, и VIN-коды, и даже анализ присутствия в мессенджерах. Поначалу информацию выдавали за официальный слив, но на деле оказалось, что сведения собраны из альтернативных источников.