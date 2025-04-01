Воровские ворота: мошенники изобрели «дачный» способ развода автовладельцев

Распашные ворота на любимой фазенде, увы, не перезимовали, превратившись в труху и хлам. Ремонтировать смысла нет, да автор этих строк давненько подумывал об откатных воротах с автоматикой. Залез в известное приложение на мобильном устройстве и начал отправлять запросы в различные конторы и частникам на расчет цены. И уже на этом, казалось бы — безобидном этапе, едва не лишился всего, что нажито непосильным трудом...

Изобретательности современным преступникам не занимать. Складывается впечатление, что где-то есть целый международный научно-исследовательский институт супостатов, где днями и ночами придумываются новые схемы по отъему денег у населения.

Например, все уже знают, что если в «Вацапе» или «Телеге» вас просят проголосовать за племяшку, участвующую в конкурсе юных дарований, или заполнить анкету, чтобы гарантированно получить годовой запас масла, бензина или еще какой-нибудь халявы для вашего авто, для чего надо перейти по ссылке, то буквально за один клик вы отдадите мошенникам все адреса, пароли, явки от вашего мобильного устройства.

Люди, в основной своей массе, поумнели: кто на своих, кто на чужих ошибках, и вестись на подобные происки перестали. Но злодеи придумали новую уловку. Теперь они активно окучивают бедолаг на различных платформах, где те, ну то есть мы, ищем и покупаем бэушные вещи, автомобили, заказываем услуги... Вот и у меня поиски откатных ворот для дачи обернулись контактом с криминальными элементами.

Фото freepik.com

Практически все, с кем я переписывался в мессенджере приложения по поводу получения коммерческого предложения, отвечали конкретно: дескать, фурнитура и каркас стоят столько, доставка обойдется в такую-то сумму, за монтаж заплатите вот по таким расценкам.

Однако две конторки, у которых в объявлениях, кстати, были наиболее «сладкие» цены, прислали ссылки на сторонние сайты, сопроводив комментарием, что полная смета с указанием всех параметров изделия и работ — здесь. Скопировал присланные ссылки, проверил их с помощью антивируса, который однозначно заявил, что это так называемые фишинговые сайты.

Перейдя по подобным ссылкам, вы увидите прайсы, которые вас однозначно не устроят, закроете сайт и вскоре забудете от том, что куда-то кликали. А между тем, этого визита будет достаточно, чтобы на ваш смартфон незаметно проникло вредоносное ПО.

Благодаря ему, мошенники смогут получить доступ к мобильному банку или мессенджерам, установленным на телефоне, чтобы от вашего имени рассылать по вашим контактам просьбу «...одолжить на пару часов 10 000 рублей, только не на мою обычную карту, а на другую, потому что на основной исчерпаны лимиты»...

Фото freepik.com

При покупке авто вам точно так же надо быть максимально бдительными. В соцсетях пострадавшие пишут, что мошенники, отвечая на вопрос о состоянии машины, присылали ссылки на фишинговые сайты под соусом, что «Недавно был в автосервисе и отремонтировал много всего. Вот заказ-наряд».

Еще один пострадавший рассказывал, как его заманил на завирусованный интернет-ресурс продавец новой газонокосилки, сбросивший ссылку на фейковый магазин, где он якобы покупал две недели назад роскошную и очень дорогую «косу с мотором», но судьба-злодейка поставила в неудобную позу и вынужден теперь продавать ее фактически даром.

Чтобы в новом дачном сезоне избежать неприятностей от действий мошенников, настоятельно рекомендуем установить на свой смартфон лицензионный антивирус с регулярным обновлением и ни в коем случае не переходить по ссылкам.