BYD представит кроссовер Sealion 07 DM-i с беспилотником на крыше

Самой приметной особенностью нового гибридного кроссовера BYD Sealion 07 DM-i стал раздвижной бокс на крыше, в котором «поднебесные» производители спрятали беспилотник. Модель представят широкой общественности ближе к концу следующей недели — 8 мая.

Об этом сообщает ресурс СarNewsChina. Новый BYD Sealion 07 DM-i уже можно забронировать на родине, поскольку стартовали предварительные продажи. Кроссовер предлагают покупателям с двумя вариациями силовой установки, построенной вокруг бензинового наддувного ДВС объемом 1,5 л. Мощность паркетника с передним приводом составляет 272 л.с., с полным — 475 л.с. На одной зарядке, используя только электричество, удастся проехать 150 км в первом случае и 135 км во втором. Общий заявленный запас хода достигает 1320 км.

Кузов «китайца» вытянулся в длину на 4880 мм при колесной базе 2820 мм. Главной «фишкой» интерьера можно считать приборную панель Ice World, получившую пару цифровых дисплеев с диагоналями 10,25 и 15,6 дюйма.

Новый BYD Sealion 07 DM-i оценили на родине в 2,1 — 2,6 млн в пересчете на рубли. Хотя бренд на данный момент не представлен в России, у нас его автомобили тоже можно приобрести, но пока только за счет альтернативного импорта. Вероятно, однажды до отечественных дилеров доберется и новинка.