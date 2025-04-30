Новая китайская автомобильная экспансия в Россию: миф или реальность

«Исход» отдельных «поднебесных» брендов из России не означает потери перспектив китайских авто на нашем рынке, уверен автоэксперт Коротков. Более того, некоторые из них, наоборот, настроены на усиление экспансии, заявил он порталу «АвтоВзгляд».

Начиная как минимум с середины прошлого года, в России много говорится о предстоящем массовом «исходе» китайских брендов. А с недавних пор озвучивается и такое мнение, что этот процесс уже в разгаре, и довольно скоро отечественный авторынок недосчитается многих «поднебесных» авто (пока, правда, нас покинули одна-две марки из КНР). Но значит ли это, что предложение «чайнакаров» резко сократится? Может ли за распродажей рекордных стоков последовать новый «наплыв» из КНР тех брендов, чьи владельцы более уверенно смотрят на наш рынок?

— Действительно, многие китайские концерны, такие как GWM, Sinomach, Chery Automobile и Geely, вопреки текущим вызовам, продолжают активно развивать свои позиции на российском рынке, — замечает генеральный директор проекта Likvi.com Александр Коротков. — Долгосрочная стратегия этих игроков включает не только распродажу оставшихся моделей, но и запуск новых, адаптированных к специфическим потребностям нашего потребителя, — уверен эксперт.

Фото: globallookpress.com

Кроме того, он обращает внимание, что в последние недели появилась информация о скором появлении в России целого ряда новых моделей ТС made in China. Коротков связывает этот факт с окончанием I квартала и ссылается на прошедший на днях Шанхайский автосалон. В ходе которого были представлены новинки, анонсированные как экспортные позиции именно для российской аудитории. Например, на выставке был представлен новый ДВС V8 от Great Wall. Разработан он в первую очередь в расчете на зарубежные рынки, и в качестве первого «подопытного» носителя, по информации эксперта, станет TANK 800 для РФ.

Эти шаги, по мнению собеседника портала «АвтоВзгляд», свидетельствуют, что китайские бренды намерены не завершить свой «русский этап» распродажей ввезенных машин, а продолжить уверенное укрепление своих позиций в нашей стране. Приоритетом же будет предложение качественных современных моделей, ориентированных на потребности отечественного рынка.

При этом новым брендам вряд ли удастся занять значимую долю в ближайшее время, скептичен глава проекта Likvi.com. Места для новых игроков на нашем авторынке практически нет. Существующие ниши заняты преимущественно наиболее крупными китайскими компаниями, с большой капитализацией и локализованными производствами, способные пережить стагнацию с минимальными потерями.

Фото: globallookpress.com

Что касается «новых имен», то бросить вызов грандам из КНР, которые уже достигли успеха в нашей стране и продолжают здесь развиваться, могла бы, по мнению эксперта, Xiaomi. Эта компания обладает рядом уникальных конкурентных преимуществ, которые способны стать решающими для успеха, считает Коротков. В России она не один год создавала себе имидж доступного и качественного бренда, ориентированного на постоянные инновации.

Заметим: сейчас на отечественном авторынке все еще сохраняется избыточное предложение автомобилей, вызванное перенасыщением именно «чайнакарами», чьи рекордные запасы пока не иссякли. Но в дальнейшем нельзя исключать, что сохраняющие присутствие в нашей стране китайские бренды нарастят объемы предложения.

С другой стороны, когда стоки в основном распродадут, совсем не обязательно, чтобы рынок сразу восстановился до прежних объемов. Не исключено, что китайские гранды вообще не вырастут в России количественно: просто наблюдаемое сейчас сужение рынка может оказаться новой константой. Приведет ли распродажа рекордных стоков к новой экспансии из КНР, это вопрос не столько возможностей «поднебесного» автопрома (он-то справится, нет сомнений), сколько платежеспособного спроса нашего потребителя. А вот каким он будет хотя бы через год, сказать сейчас очень сложно.