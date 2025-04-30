На российский авторынок может официально выйти марка Lotus

Премиальный британский бренд Lotus, принадлежащий с 2017 года китайской Geely, изучает разные возможности работы на российском рынке. И хотя официальных продаж «Лотусов» в нашей стране нет и никогда не было, интерес к машинам марки сохраняется, что подтверждает статистика: 208 проданных автомобилей в 2024 году и 48 — за первый квартал 2025 года.

Портал «Китайские автомобили» рассказал, что недавно российских владельцев Lotus приглашали в шанхайскую штаб-квартиру бренда. Пятидневная программа включала тест-драйвы, встречи с инженерами и культурные мероприятия, организованные отечественной компанией Meilin Auto. Это можно воспринимать как недвусмысленный сигнал о желании марки сотрудничать с Россией в будущем.

Основу текущего модельного ряда Lotus составляют электромобили Eletre и Emeya, которые выпускают в Китае. Силовые установки кроссовера и седана развивают до 918 л. с в зависимости от модификаций, а их максимальный запас хода — 650-700 км по местному циклу. При текущем курсе цены на эти машины в КНР составляют от 6 до 11,5 млн в рублевом эквиваленте.

В РФ модели Lotus находят покупателей, несмотря на отсутствие официального представительства — благодаря каналам «серого» импорта. Однако раз бренд так активно интересуется нашей страной и даже возит на экскурсии своих российских клиентов, не исключено, что однажды он все-таки решится выйти в «белую» зону. А может, уже даже над этим работает.