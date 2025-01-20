У кого усы длиннее, или Кому на самом деле нужны сверхмощные авто

В Китае анонсирован выход новых электрокаров мощностью под 700 и даже свыше 1000 «лошадей». Портал «АвтоВзгляд» разобрался в феномене интереса автостроителей и автолюбителей к запредельной мощи под капотом.

Триста «лошадей», четыреста, семьсот, а то и все 1100! Такими показателями могут похвастать многие современные авто, рассчитанные вовсе не для гонок F1, а для обычной езды. Например, китайская BYD сейчас готовит электрические версии на архитектуре e-Platform 3.0, вооруженные моторами на 680 л.с. и 1101 л.с. Но зачем это все? Современному авто действительно нужна такая мощь? Может, за ней — будущее? Или «гонка за лошадьми» просто превратилась в некий фетиш, этакую визитную карточку на дороге?

В каком-то смысле — да, соглашается вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр, много лет занимавшийся автоспортом в качестве гонщика. Запредельные 500 л. с. (не говоря уже про 700-800) — это совершенно избыточная мощность, уверен он. Конечно, существует и другая крайность — движочки по 1,1 л. Но если говорить именно про сверхмощные моторы, то их обладатели — это в первую очередь автолюбители, которые, помимо огромного достатка, могут «похвастать» еще и очень немалым «внутренним эго».

— Я сейчас не беру в расчет тех, кто в свои выходные отрывается на полигоне в немецком Нюрнберге или на подобных площадках в Москве и Питере. Это особая категория людей, которые действительно получают наслаждение от езды на сверхмощных машинах. Но вот есть и те, кто готов платить именно из-за своих комплексов. Часть из них стремится чем-то потешить себя, выделиться. А кто-то старается им подражать. То есть у производителей сверхмощных «движков» — несколько целевых аудиторий, — рассказывает эксперт.

Фото globallookpress.com

— Однако при этом надо понимать, что успех на рынке сверхмощных авто — это не только следствие привычного «спрос рождает предложение», но и в большой степени — маркетинг, продолжает собеседник портала «АвтоВзгляд». — Если утрировать, то сегодня машины производят не инженеры, а бухгалтеры и маркетологи.

А в реальной жизни, в условиях обычной езды, воспользоваться преимуществами такой избыточной мощи практически невозможно. Я могу это утверждать как гонщик. Можно, конечно, ощутить при обычной езде преимущества мотора мощностью на 400-500 л.с. Но могу заверить, что и в Mini Cooper 2.0 с его 230-сильным двигателем — те же ощущения.

Почему китайцы решили шагнуть в развитии этой линейки еще дальше и намерены презентовать авто мощностью 1100 «лошадок», тоже объяснить несложно. Спрос есть, маркетинг есть. А технически с «электрички» можно «снять» гораздо больше, чем с ДВС, — поясняет г-н Хайцеэр.

Мощные двигатели потребляют огромный объем топлива, поэтому они действительно более эффективны в электрокарах, подтверждают в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». Кроме того, если двигатель работает на бензине или дизеле, мощность более 250 л.с. не будет реализована из-за ограничений по скорости, а затраты на заправку авто увеличатся в несколько раз.

Портал «АвтоВзгляд» замечает: если очень хочется обзавестись автомобилем с мотором фантастической мощности, то осталось определиться, откуда вдруг возникло такое желание — проснулась ли тяга к гонкам на полигонах или есть какая-то иная причина. Но совершенно точно для достижения «мечты», если у нее под капотом 500 л.с. и больше, предстоит выложить не один миллион рублей, даже если у нее большой пробег.