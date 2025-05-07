Минпромторг опроверг исключение Hyundai и Kia из списка параллельного импорта

В Минпромторге заявили, что в нашей стране товары южнокорейских марок Hyundai и Kia из перечня разрешенной для параллельного импорта продукции исключать никто не собирается.

Все остается на своих местах

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на вышеназванное ведомство. Уточняется, что с 8 мая в России действительно обновят список товаров, которые официально разрешили поставлять в страну по альтернативным каналам. Однако Hyundai и Kia ближайшие нововведения однозначно не затронут. И речь идет не только об автомобилях, но и о электродвигателях, деталях трансмиссии и других категориях.

Наши коллеги обратились за разъяснениями в Минпромторг, поскольку ряд отечественных СМИ опубликовал материалы о том, что с параллельным импортом некоторой продукции упомянутых корейских брендов скоро будет покончено.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Hyundai зарегистрировала в России еще три торговых знака. Речь шла о названиях моделей.