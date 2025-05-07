Volvo опубликовала первые изображения XC70 нового поколения

Свежая генерация Volvo XC70 больше напоминает классический кроссовер, чем «вседорожный» универсал. Дизайн кузова выполнен в актуальном фамильном стиле бренда, о чем говорят оформление передней части и характерный силуэт.

На опубликованных изображениях нового Volvo XC70 хорошо различима двухъярусная светотехника. Главные вертикальные блоки расположены по краям бампера. А на его стыке с капотом находятся фирменные, но переработанные LED-огни «молот Тора». Кроме того, передок получит активные жалюзи.

В основе Volvo XC70 нового поколения лежит платформа CMA. Согласно задумке производителей, владелец этой машины будет совершать большинство поездок без участия традиционного мотора. Ожидается, что модель получит гибридную силовую установку и запас хода на электротяге в две сотни километров.

Перспективы появления новинки в России весьма и весьма туманны. Более того, новый Volvo XC70, как минимум, поначалу будет продаваться исключительно в Китае. Ведь этот автомобиль разрабатывали как эксклюзив для рынка Поднебесной.