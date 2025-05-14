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Ferrari запатентовала в России свежий кабриолет Roma Spider

Итальянцы захотели защитить права на главную «фишку»

Заявку на промышленный образец Ferrari подала еще пару лет назад. В октябре прошлого года ее направили в Росреестр. В итоге патент на новую версию Roma Spider с мягким откидным верхом действует с конца апреля 2025 года.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Ferrari запатентовала в России свежий кабриолет Roma Spider

Как сообщает телеграм-канал Baza, в заявке в Гаагской системе указано, что Ferrari решила запатентовать новую крышу «Спайдера». Он представляет собой спортивный кабриолет, в крышку багажника которого встроили активный спойлер. Последний умеет принимать несколько положений, ориентируясь на скорость движения, что обеспечивает до 95 кг дополнительной прижимной силы. Крыша складывается за 13,5 на скорости до 60 км/ч. После этого ее толщина составляет всего 220 мм.

Техническую начинку новинка унаследовала от одноименного купе с жестким верхом, но итальянцы провели ряд доработок, нужных именно кабриолету. Под капотом установлена 620-сильная V-образная «восьмерка» объемом 3,9 л, обеспечивающая 760 Нм тяги. Передачи переключает 8-диапазонный «робот».

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