Тернистый путь: почему «сбежавшие» автобренды не вернутся в Россию в 2025 году

Давайте сходу и начистоту: быстро не получится. Ни в ближайший месяц, ни в следующем квартале массового официально завоза новых автомобилей привычных, старых, если хотите, брендов не случится. Еще немало воды утечет, прежде чем китайские вывески на автосалонах сменятся на хорошо знакомые с детства товарные знаки. Впрочем, и о годах тут речи не идет. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Если сложить в одну плоскость все заявления и комментарии, что появлялись в последние недели, сколько там агент Дональд разносит «миропорядок, основанный на правилах», то вывод следует сделать простой: все вернутся, но сначала надо дождаться политического решения. А оно будет только после того, как Президент России встретится с Президентом США. Лично.

Телефонные разговоры, делегации, контакты — это чудесные и долгожданные звоночки потепления, но о какой-то конкретике нам с вами говорить еще рано. Даже в самых высоких кабинетах о ней речи пока не идет. Впереди очень тяжелый разговор, который предстоит провести. Вернее, сначала организовать, а потом — провести. Инсайдеры говорили про март, но уже, конечно, вряд ли. Скорее — апрель, а то и май.

Фото: globallookpress.com

Сразу после того самого исторического решения шестеренки в бюрократической машине начнут двигаться. Автопроизводителям нужно будет оформить ОТТС на каждую модель — а это минимум полгода. Даже китайские бренды, которые сейчас явно идут по «короткому пути» и в наиболее благоприятных условиях, обзаводятся заветной бумажкой через 4-5 месяцев. А представьте на мгновение, что соответствующие организации одномоментно — а все ведь захотят сразу — получат шквал запросов. К гадалке не ходи — сроки увеличатся.

После — заказ на завод, который тоже за день партию машин «на Россию» не наштампует. Он встанет в очередь и будет исполнен по мере возможности предприятия. Потом — логистика: два узких горлышка, порт Санкт-Петербург и порт Владивосток, разом принять, разгрузить, оформить и погрузить на автовозы все автомобили не смогут. Даже купленная на японском аукционе легковушка едет из Владивостока в Москву более 4 недель. А тут расхватают весь «подвижной состав» — от железной дороги до «частников».

Приятно было, конечно, услышать, что некоторые российские дилеры рассматривают возможность возвращения «старых» брендов в четвертом квартале 2025 года — позитивная с любой стороны новость. Но возвращение это будет «на бумаге»: максимум, на что мы можем рассчитывать — на официальные мероприятия, представление моделей, предзаказы. Реальные же автомобили к своим владельцам приедут только в 2026 году. Уж точно не раньше, а то и позже.