Geely открыла продажи кроссовера Atlas нового поколения

На китайский рынок вышел новый Geely Atlas. Модель, которая позиционируется как следующее поколение, сохранила все преимущества предыдущего, включая платформу, просторный салон и надежную техническую базу, но получила при этом освеженный дизайн и увеличенные габариты.

Портал «Китайские автомобили» сообщил, что производитель предлагает четвертое поколение в пяти различных комплектациях. В целом автомобиль стал крупнее предшественника: его длина увеличилась на 60 мм, ширина — на 10 мм, а высота — на 5 мм. Присутствуют два варианта двигателя: 1.5-литровый мощностью 181 л.с. и 2.0-литровый на 218 л.с., каждый из которых работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Все машины оснащены передним приводом.

Стартовая цена кроссовера варьируется от 92,9 до 119,9 тысячи юаней (около 1-1,3 млн рублей) по специальному предложению, тогда как обычная стоимость составляет 99,9-126,9 тысячи юаней (1,1-1,4 млн рублей).

Стоит отметить, что в России Geely Atlas представлен третьим поколением и имеет три доступные комплектации: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Начальный прайс кроссовера с учетом всех возможных скидок — 2 999 990 рублей.