165

Geely открыла продажи кроссовера Atlas нового поколения

На домашнем рынке SUV предлагают по специальной стартовой цене

На китайский рынок вышел новый Geely Atlas. Модель, которая позиционируется как следующее поколение, сохранила все преимущества предыдущего, включая платформу, просторный салон и надежную техническую базу, но получила при этом освеженный дизайн и увеличенные габариты.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Geely открыла продажи кроссовера Atlas нового поколения

Портал «Китайские автомобили» сообщил, что производитель предлагает четвертое поколение в пяти различных комплектациях. В целом автомобиль стал крупнее предшественника: его длина увеличилась на 60 мм, ширина — на 10 мм, а высота — на 5 мм. Присутствуют два варианта двигателя: 1.5-литровый мощностью 181 л.с. и 2.0-литровый на 218 л.с., каждый из которых работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Все машины оснащены передним приводом.

Стартовая цена кроссовера варьируется от 92,9 до 119,9 тысячи юаней (около 1-1,3 млн рублей) по специальному предложению, тогда как обычная стоимость составляет 99,9-126,9 тысячи юаней (1,1-1,4 млн рублей).

Стоит отметить, что в России Geely Atlas представлен третьим поколением и имеет три доступные комплектации: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Начальный прайс кроссовера с учетом всех возможных скидок — 2 999 990 рублей.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует