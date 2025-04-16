Лапша на уши: как автопроизводители пытаются поднять падающие продажи

Вы удивитесь, но реклама, как двигатель торговли, довольно широко использовалась и в СССР, когда и нужды-то в ней особой не было: с прилавков и без маркетинговых подсказок сметали все и всегда. Тем не менее, советским гражданами «шершавым языком плаката» настойчиво предлагали хранить деньги в сберегательной кассе, летать самолетами «Аэрофлота», питаться крабами и повидлом, запивая их крем-содой от ростовского госзавода «Заря», и даже приобретать автомобили: «Победы», «Москвичи» и «Запорожцы». Доподлинно неизвестно, как все эти призывы в те времена повышали реализацию тех же транспортных средств, однако сегодня без активной рекламной поддержки автостроителям на широкий спрос рассчитывать точно не приходится. Другое дело, что нынче она приобретает настолько уродливые формы, что, скорее, может отпугнуть, а не привлечь потенциального клиента. И вот свежий тому пример...

На фоне катастрофически падающих в стране автопродаж, а в марте они, напомним, рухнули почти на 50% относительно марта-2024, задергались и автопроизводители, и их дистрибуторы, и дилеры. Что и понятно: складские запасы новых автомобилей прошлого и даже позапрошлого годов выпуска превышают на сегодняшний день, по разным оценкам, 500 000-800 000 штук. Как со всем этим неликвидом быть?

В итоге автоторговцы один за другим стали предлагать просто фантастические скидки, нередко доходящие до миллиона «деревянных». А особо ушлые из них, чтобы, видимо, довести новости о сногсшибательном ценопаде до широких потребительских масс, откровенно пустились во все тяжкие, воспользовавшись таким инструментом, как так называемая вирусная реклама.

В частности, автопроизводитель Belgee попытался заинтриговать российских автолюбителей, запустив в первых числах апреля сайт с таинственным URL-адресом heartofeurope.ru. На ресурсе можно было найти только изображение таинственного SUV, дату премьеры и анонс с таймером — «Автомобильный бренд из сердца Европы».

Да, это сейчас уже известно, что за маркетинговой проделкой стоят братья белорусы, но почти 10 дней вся российская автотусовка бурлила, теряясь в догадках о том, что же это за грядущий новичок рынка поманил нас пальчиком. Предположения высказывались самые разные: от возвращения Skoda и Peugeot до официального появления премиальных китайских «электричек». В итоге, увы, гора родила мышь.

Слушайте Не шик, а пшик: чем закончилась интригующая история с автобрендом «из сердца Европы» на Яндекс Музыке

Попав на эту страничку, ничего нового потребитель не узнает. Да, Belgee. Да, две хорошо известные модели Х50 и Х70, в «девичестве» бывшие Geely Coolray и Atlas Pro. Точка. А при попытке узнать актуальные цены и, главное, размеры скидок (не очень, кстати сказать, впечатляющие на фоне конкурентов — от 250 000 до 480 000 руб. в зависимости от марки/модели/комплектации), пользователя перебрасывают на старый официальный сайт марки.

Что принесет этот перфоманс бренду, который, надо сказать, пока чувствует себя лучше других на российском рынке (его продажи за первый квартал 2025-го выросли почти на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го), совершенно непонятно. Хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что ничего, кроме раздражения — и потенциальных покупателей, и экспертного сообщества.

Хотя существует и полностью противоположное мнение. Впрочем, более подробно и об этой истории в целом, и о возможных ее последствиях вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.