Лапша на уши: как автопроизводители пытаются поднять падающие продажи

На фоне катастрофически падающих в стране автопродаж, а в марте они, напомним, рухнули почти на 50% относительно марта-2024, задергались и автопроизводители, и их дистрибуторы, и дилеры. Что и понятно: складские запасы новых автомобилей прошлого и даже позапрошлого годов выпуска превышают на сегодняшний день, по разным оценкам, 500 000-800 000 штук. Как со всем этим неликвидом быть?
В итоге автоторговцы один за другим стали предлагать просто фантастические скидки, нередко доходящие до миллиона «деревянных». А особо ушлые из них, чтобы, видимо, довести новости о сногсшибательном ценопаде до широких потребительских масс, откровенно пустились во все тяжкие, воспользовавшись таким инструментом, как так называемая вирусная реклама.
В частности, автопроизводитель Belgee попытался заинтриговать российских автолюбителей, запустив в первых числах апреля сайт с таинственным URL-адресом heartofeurope.ru. На ресурсе можно было найти только изображение таинственного SUV, дату премьеры и анонс с таймером — «Автомобильный бренд из сердца Европы».
Да, это сейчас уже известно, что за маркетинговой проделкой стоят братья белорусы, но почти 10 дней вся российская автотусовка бурлила, теряясь в догадках о том, что же это за грядущий новичок рынка поманил нас пальчиком. Предположения высказывались самые разные: от возвращения Skoda и Peugeot до официального появления премиальных китайских «электричек». В итоге, увы, гора родила мышь.
Попав на эту страничку, ничего нового потребитель не узнает. Да, Belgee. Да, две хорошо известные модели Х50 и Х70, в «девичестве» бывшие Geely Coolray и Atlas Pro. Точка. А при попытке узнать актуальные цены и, главное, размеры скидок (не очень, кстати сказать, впечатляющие на фоне конкурентов — от 250 000 до 480 000 руб. в зависимости от марки/модели/комплектации), пользователя перебрасывают на старый официальный сайт марки.
Что принесет этот перфоманс бренду, который, надо сказать, пока чувствует себя лучше других на российском рынке (его продажи за первый квартал 2025-го выросли почти на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го), совершенно непонятно. Хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что ничего, кроме раздражения — и потенциальных покупателей, и экспертного сообщества.
Хотя существует и полностью противоположное мнение. Впрочем, более подробно и об этой истории в целом, и о возможных ее последствиях вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.