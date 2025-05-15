Обновленный хетчбэк DS 4 сменил имя и получил версию на электротяге

Автоконцерн Stellantis, который владеет премиальной линейкой DS, принял решение основательно обновить свою «четверку», поскольку ее популярность в Европе ощутимо упала. Продажи новинки стартуют до конца года.

После обновления правильный индекса хэтча — DS № 4. Дизайнеры добавили кузову еще больше острых граней и рубленных линий, через радиаторную решетку проходит LED-пунктир, а головная светотехника стала более зауженной. Для отделки интерьера использованы новые материалы, изменилась графика панели приборов, диагональ экрана «мультимедийки» выросла до 10 дюймов. В бортовой софт встроен ChatGPT.

Одиночные бензиновые моторы, видимо, исчезнут, но у модели должен остаться 130-сильный турбодизель объемом 1,5 л. В «базе» можно рассчитывать на наддувную 1,2-литровую «тройку» и электродвигатель, выдающий 28 л.с. Он встроен в роботизированную трансмиссию. Совокупная мощность агрегатов достигает 145 л.с.

Клиентам также предложат DS № 4 в виде 225-сильного плагин-гибрида с 7-диапазонными «роботом». Электрическое 213-сильное исполнение получило приставку E-Tense. Прилагается батарея на 58,3 кВт*ч, заявленный запас хода — до 450 км.