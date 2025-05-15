Российский рынок люксовых авто демонстрирует рост вопреки общему спаду

Согласно данным «Автостата», лидером продаж среди люксовых марок стала Bentley с 27 проданными автомобилями. Она незначительно опередила Rolls-Royce, реализоваший 26 единиц. Также в апреле нашли своих покупателей 12 Lamborghini, 9 Ferrari, 3 Aston Martin и 1 Maserati. При этом моделью-лидером четвертый месяц подряд остается Rolls-Royce Cullinan с показателем 18 экземпляров.
Интересно также и то, что при увеличении спроса на авто класса люкс, общий объем продаж в этом сегменте практически не изменился, составив 193 машины против 194 годом ранее. Эта стабильность контрастирует с общей негативной динамикой рынка, где с начала года зафиксировано значительное падение.
Устойчивость сегмента связана с особенностями целевой аудитории, чья покупательская способность менее подвержена экономическим колебаниям. При этом сохраняется тенденция к предпочтению практичных моделей — кроссоверы Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga остаются самыми востребованными в своем классе.