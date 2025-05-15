Российский рынок люксовых авто демонстрирует рост вопреки общему спаду

На фоне общего падения российского авторынка на 26% в апреле 2025 года сегмент люксовых автомобилей показал обратную динамику. Всего за месяц было продано 78 машин, что превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным «Автостата», лидером продаж среди люксовых марок стала Bentley с 27 проданными автомобилями. Она незначительно опередила Rolls-Royce, реализоваший 26 единиц. Также в апреле нашли своих покупателей 12 Lamborghini, 9 Ferrari, 3 Aston Martin и 1 Maserati. При этом моделью-лидером четвертый месяц подряд остается Rolls-Royce Cullinan с показателем 18 экземпляров.

Интересно также и то, что при увеличении спроса на авто класса люкс, общий объем продаж в этом сегменте практически не изменился, составив 193 машины против 194 годом ранее. Эта стабильность контрастирует с общей негативной динамикой рынка, где с начала года зафиксировано значительное падение.

Устойчивость сегмента связана с особенностями целевой аудитории, чья покупательская способность менее подвержена экономическим колебаниям. При этом сохраняется тенденция к предпочтению практичных моделей — кроссоверы Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga остаются самыми востребованными в своем классе.