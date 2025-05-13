Мощные скидки на дорогие машины: как столичные дилеры продают кроссоверы KGM

В середине марта в России начались продажи кроссоверов и внедорожников марки KGM (экс-SsangYong). Однако судя по тому, что уже через два месяца после старта компания запустила мощную скидочную акцию на ряд моделей, которая продлится до 31 мая, реализация «чистокровных корейцев» пошла не так, как ожидалось, если вообще пошла. Как сегодня дилеры бренда торгуют четырьмя его моделями, представленными на нашем рынке, выяснил портал «АвтоВзгляд», посетив под видом тайного покупателя один из столичных автосалонов.

KGM пришла к нам, как говорится, без шума и пыли — без особой помпы, без баннеров на каждом перекрестке, без рекламных фанфар (если не считать, конечно, видеоролик с популярным артистом Вдовиченко, что крутят на некоторых телеканалах). Изголодавшимся по нормальным, а не китайским, машинам отечественным автолюбителям предлагают модели Tivoli, Korando, Torres и Rexton.

Правда, по таким заоблачным прайсам, что «поднебесные» аналоги отдыхают. Дистрибутор объясняет свою ценовую политику просто — все тем же «настоящим корейским качеством». Однако, как убедился портал «АвтоВзгляд», на потенциального покупателя ни этот неоспоримый факт, ни аура брутального актера в рекламном видеосюжете впечатления не произвели.

В дилерском центров KGM (в столичном регионе их всего четыре), что на пересечении шоссе Энтузиастов и МКАД, пусто. Шоу-рум оформлен по-спартански: бедненько, но чистенько. Посетителей, повторим, нет от слова совсем, но продавцы не скучают: один колдует над презентацией, другой копается в конфигураторе, третий сверяет комплектации: брошюры пока не прислали, а клиенту что-то показывать надо. Из раздаточных материалов — пара листовок, распечатанных продавцами, потому что POS-материалы не завезли, брендбука не видно, навигации в зале — тоже, как и клиентских кофе-печенок.

Фото портала АвтоВзгляд.

Цены в салоне точно такие же, как на сайте представительства: Tivoli — от 3 590 000 рублей (3 440 000 со всеми возможными скидками), Korando — от 4 040 000 (с выгодами — 3 200 000), Torres — от 4 800 000 (со спецпредложениями — 3 990 000), Rexton — 6 790 000 (6 440 000). Мощные скидки, достигающие 640 000 «деревянных», появились, повторим, буквально на днях.

Но при этом у нас возникло ощущение, что все заявленные блага могут обрушиться на покупателя, если совпадет фаза луны, день рождения директора салона и настроение у бухгалтера. В частности, получить обещанный на сайте дистрибутора трехлетний субсидированный кредит под 0,01% (фактически рассрочку) можно только при условии первоначального взноса в размере не менее 70%.

А программа снижения цены при трейд-ин не суммируется с программой кредитования. Государственные субсидии на модели марки не распространяются, спецпрограммы, кроме тех самых свежих дисконтов, утверждают сотрудники ДЦ, еще только в разработке.

Любопытно, что машин в базовой комплектации нет. Их, как мы выяснили в ходе нашей «ревизии», вообще не планируется ввозить, кроме как штучно, под индивидуальные заказы:

— Да и зачем базовые, — удивился менеджер? — Они на ткани, без большинства ассистентов, без многих функций комфорта и так далее. Зато средние идут с искусственной кожей, более оснащенные — с натуральной...

Фото портала АвтоВзгляд.

Более того: выяснилось, что время ожидания любого из представленных сейчас «новичков» KGM с доставкой из Южной Кореи, будь то средняя или топовая комплектация, составит две-три недели. Правда, менеджер признался, что, быть может, придется ждать и пару месяцев, но — «это максимальный срок».

Что касается различных «завлекух», то на сайте kgm.ru заявлено, что покупателям любых автомобилей этой марки в России гарантируются бесплатные ТО-0, ТО-1 и ТО-2. Однако по факту общения в салоне оказалось, что это касается исключительно первых 200 покупателей. За отдельную плату ТО-0 и ТО-1 будут стоить примерно по 10 тыс. рублей, ТО-2 — около 17-18 тыс. рублей.

При этом, по заявлению менеджера, «с запчастями все очень скоро(?!) будет в полном порядке, а диагностическое оборудование уже в наличии. Также, по его словам, сейчас формируется общероссийский сток расходников, насыщение которого якобы завершится буквально в ближайшую пару недель, и тогда максимальные сроки доставки не будут превышать и три дня. И что-то подсказывает, что проблем с обслуживанием новеньких «корейцев» на первых порах не избежать. Скажем прямо: маловато конкретики, ясности после бесед с сотрудниками, нет.

Что и понятно, ведь здешний персонал толком не обучали. Один из работников признался, что официально был заявлен двухдневный тренинг, а на деле коучи читали брошюру с экрана и, в общем, все. Поэтому вместо толковых ответов на наши вопросы он лишь краснел и клятвенно обещал прислать все позже.

Фото портала АвтоВзгляд.

Бедолагу выручил его коллега — продавец из той самой старой школы саблезубых тигров: прищур, мхатовская пауза, пара уточняющих вопросов — и ты уже не сомневаешься, что Torres Icon Brown тебе жизненно необходим.

Никакого давления. Никакой беготни. Просто факты: клиренс — 195 мм, «автомат» — японский Aisin; камеры кругового обзора; если не хотите бронзовых накладок на торпедо, которые, откровенно говоря, напоминают дешевый смартфон из 2014 года, то имеется такой же и без «бронзовых пуговиц».

— Я сам сидел и копался по ночам, — честно говорит консультант. — Читал, что пишут про автомобили сами корейцы. Иначе как объяснишь человеку, почему эта машина стоит своих денег и чем она отличается от соседей по парковке? Допустим, мотор Rexton дорабатывали в Австрии в той же компании что собирает агрегаты для Gelandewagen, но эту деталь почему-то стыдливо опускали на курсах переподготовки...

На момент нашего посещения этой точки, здесь еще не продали ни одного авто, хотя штучные продажи в других ДЦ, и не только столичных, уже пошли. Тут же пока своего первого клиента только ждут. Но как-то уныло, без уверенности. Подождем и мы, посмотрим, как изменится ситуация через пару месяцев...