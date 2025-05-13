Мощные скидки на дорогие машины: как столичные дилеры продают кроссоверы KGM

KGM пришла к нам, как говорится, без шума и пыли — без особой помпы, без баннеров на каждом перекрестке, без рекламных фанфар (если не считать, конечно, видеоролик с популярным артистом Вдовиченко, что крутят на некоторых телеканалах). Изголодавшимся по нормальным, а не китайским, машинам отечественным автолюбителям предлагают модели Tivoli, Korando, Torres и Rexton.
Правда, по таким заоблачным прайсам, что «поднебесные» аналоги отдыхают. Дистрибутор объясняет свою ценовую политику просто — все тем же «настоящим корейским качеством». Однако, как убедился портал «АвтоВзгляд», на потенциального покупателя ни этот неоспоримый факт, ни аура брутального актера в рекламном видеосюжете впечатления не произвели.
В дилерском центров KGM (в столичном регионе их всего четыре), что на пересечении шоссе Энтузиастов и МКАД, пусто. Шоу-рум оформлен по-спартански: бедненько, но чистенько. Посетителей, повторим, нет от слова совсем, но продавцы не скучают: один колдует над презентацией, другой копается в конфигураторе, третий сверяет комплектации: брошюры пока не прислали, а клиенту что-то показывать надо. Из раздаточных материалов — пара листовок, распечатанных продавцами, потому что POS-материалы не завезли, брендбука не видно, навигации в зале — тоже, как и клиентских кофе-печенок.
Цены в салоне точно такие же, как на сайте представительства: Tivoli — от 3 590 000 рублей (3 440 000 со всеми возможными скидками), Korando — от 4 040 000 (с выгодами — 3 200 000), Torres — от 4 800 000 (со спецпредложениями — 3 990 000), Rexton — 6 790 000 (6 440 000). Мощные скидки, достигающие 640 000 «деревянных», появились, повторим, буквально на днях.
Но при этом у нас возникло ощущение, что все заявленные блага могут обрушиться на покупателя, если совпадет фаза луны, день рождения директора салона и настроение у бухгалтера. В частности, получить обещанный на сайте дистрибутора трехлетний субсидированный кредит под 0,01% (фактически рассрочку) можно только при условии первоначального взноса в размере не менее 70%.
А программа снижения цены при трейд-ин не суммируется с программой кредитования. Государственные субсидии на модели марки не распространяются, спецпрограммы, кроме тех самых свежих дисконтов, утверждают сотрудники ДЦ, еще только в разработке.
Любопытно, что машин в базовой комплектации нет. Их, как мы выяснили в ходе нашей «ревизии», вообще не планируется ввозить, кроме как штучно, под индивидуальные заказы:
— Да и зачем базовые, — удивился менеджер? — Они на ткани, без большинства ассистентов, без многих функций комфорта и так далее. Зато средние идут с искусственной кожей, более оснащенные — с натуральной...
Более того: выяснилось, что время ожидания любого из представленных сейчас «новичков» KGM с доставкой из Южной Кореи, будь то средняя или топовая комплектация, составит две-три недели. Правда, менеджер признался, что, быть может, придется ждать и пару месяцев, но — «это максимальный срок».
Что касается различных «завлекух», то на сайте kgm.ru заявлено, что покупателям любых автомобилей этой марки в России гарантируются бесплатные ТО-0, ТО-1 и ТО-2. Однако по факту общения в салоне оказалось, что это касается исключительно первых 200 покупателей. За отдельную плату ТО-0 и ТО-1 будут стоить примерно по 10 тыс. рублей, ТО-2 — около 17-18 тыс. рублей.
При этом, по заявлению менеджера, «с запчастями все очень скоро(?!) будет в полном порядке, а диагностическое оборудование уже в наличии. Также, по его словам, сейчас формируется общероссийский сток расходников, насыщение которого якобы завершится буквально в ближайшую пару недель, и тогда максимальные сроки доставки не будут превышать и три дня. И что-то подсказывает, что проблем с обслуживанием новеньких «корейцев» на первых порах не избежать. Скажем прямо: маловато конкретики, ясности после бесед с сотрудниками, нет.
Что и понятно, ведь здешний персонал толком не обучали. Один из работников признался, что официально был заявлен двухдневный тренинг, а на деле коучи читали брошюру с экрана и, в общем, все. Поэтому вместо толковых ответов на наши вопросы он лишь краснел и клятвенно обещал прислать все позже.
Бедолагу выручил его коллега — продавец из той самой старой школы саблезубых тигров: прищур, мхатовская пауза, пара уточняющих вопросов — и ты уже не сомневаешься, что Torres Icon Brown тебе жизненно необходим.
Никакого давления. Никакой беготни. Просто факты: клиренс — 195 мм, «автомат» — японский Aisin; камеры кругового обзора; если не хотите бронзовых накладок на торпедо, которые, откровенно говоря, напоминают дешевый смартфон из 2014 года, то имеется такой же и без «бронзовых пуговиц».
— Я сам сидел и копался по ночам, — честно говорит консультант. — Читал, что пишут про автомобили сами корейцы. Иначе как объяснишь человеку, почему эта машина стоит своих денег и чем она отличается от соседей по парковке? Допустим, мотор Rexton дорабатывали в Австрии в той же компании что собирает агрегаты для Gelandewagen, но эту деталь почему-то стыдливо опускали на курсах переподготовки...
На момент нашего посещения этой точки, здесь еще не продали ни одного авто, хотя штучные продажи в других ДЦ, и не только столичных, уже пошли. Тут же пока своего первого клиента только ждут. Но как-то уныло, без уверенности. Подождем и мы, посмотрим, как изменится ситуация через пару месяцев...