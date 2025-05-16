Первые фото нового Mitsubishi Eclipse Cross появились в Сети

Изображения, а точнее, тизеры «второго» Eclipse Cross обнародовал европейский офис Mitsubishi. Таким образом общественности показали шильдики на багажной двери, информирующие о названии модели и ее электрической сущности. Дополнением стали передняя заглушка с рисунком в виде сот, колесные диски с вычурным оформлением и дверные ручки, способные выдвигаться.

Поначалу жителям Старого Света предложат автомобиль, способный проехать на одном заряде шесть сотен километров, позже появится модификации поскромнее. Это должно произойти в начале следующего года. В техническом плане ожидается полная калька с «француза», от него Eclipse Cross унаследует электродвигатель, способный выдавать 170 или 218 л.с.

Дебют Mitsubishi Eclipse Cross второй генерации намечен в ЕС на начало осени текущего года, начало продаж — на конец. У нас с 2017-го по 2021 год дореформенная машина комплектовалась 150-сильным двухлитровым «атмосферником» и наддувным мотором аналогичной мощности.