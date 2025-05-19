Россиянам перечислили самые качественные кроссоверы, собранные в Китае

Лидером рейтинга за первый квартал 2025 года признан Audi Q6, сборкой которого занимается концерн SAIC. На счету у габаритного паркетника оказалось 140 штрафных баллов. Их присвоила Китайская сеть качества автомобилей, являющаяся госплатформой для сбора жалоб водителей.

Honda UR-V расположилась на второй строчке за счет 142 баллов. Третью позицию занял кроссовер той же марки, только речь уже идет о SUV с индексом XR-V. На его счету 143 балла. В Китае эти «японцы» сходят с конвейера Dongfeng. На четвертой позиции закрепился Audi Q2L, топ-5 замыкает Honda Avancier, выпуском которой занимается GAC, сообщает ресурс «Китайские автомобили».

К аутсайдерам эксперты причислили Range Rover Evoque, занявший предпоследнее место. Ему насчитали 263 штрафных балла, хотя модель выпускает СП Chery Jaguar Land Rover. Ряды отстающих пополнили Venucia Star с 259 баллами и Dongfeng Aeolus AX7, у которого 267.

Отдельного упоминания заслуживают лучшие кроссоверы китайской сборки, официально представленные в России. Среди таких машин самым качественным признали GAC GS8. У него шестая позиция в общем зачете и 147 баллов. На восьмом месте — Jetta VS7, набравший в КНР полторы сотни баллов.