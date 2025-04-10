Такие разные: чем китайская сборка автомобилей отличается от мировых стандартов

Китайский автопром часто обвиняют в том, что культура автопроизводства в Поднебесной не дотягивает до привычного нам уровня. Да, машины технологичны, но собраны посредственно, криво-косо, с гигантскими кузовными зазорами и кучей недоработок. Найти причину для гневных комментариев, как известно, можно даже у фонарного столба, но ведь и культура производства нарабатывается веками, а за три китайских десятилетия ее, сколько не пытайся, не обрести. Так говорят в курилках и на кухнях. А вот что по этому поводу думают думают эксперты, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Ни один человек, которому автомобили близки, не откажет китайскому автопрому в настойчивости и революционном, невероятном и вызывающем только зависть росте. Так быстро, кажется, автопром не развивался и не обрастал «мышечной массой» еще нигде. Однако та скорость, с которой китайские машины ворвались на дороги всего мира, имеет и обратную сторону,

В дизайн и в технологии, особенно мультимедийные, наши восточные товарищи вкладываться научились, а вот в качество и сложную инженерию — пока нет. И если последнее увидеть трудно, а почувствовать — еще сложнее, то вот качество сборки видно невооруженным глазом: все эти чудовищные щели, кривые стыки и торчащие в разные стороны панели заметит и незрячий. Так ведь?

Фото: globallookpress.com

Спросишь прямо — любой ответит: да это Китай, куда ему до божественной Японии и миллиметровщиков из Европы. Это вам не планшет в приборную панель впихнуть, тут думать надо. Но ведь из КНР к нам едут не только китайские, но и вполне себе европейские и даже японские бренды. Да и корейских ТС, собранных в Поднебесной, «параллельным импортом» завозят достаточно. И новых, и подержанных — хватает примеров. У них тоже все плохо со сборкой? И вот, что по этому поводу думает Даниил Трегубенко, директор гатчинского СТО «Кореана»:

— Если говорить о качестве корейских автомобилей разной сборки, то оно практически не отличается. Скорее, разница есть в комплектациях, которые не были представлены на российском рынке. Например, на «корейцах», ввезенных параллельным импортом, могут стоять более мощные двигатели, которые не поставлялись на российский рынок из-за повышенного налогообложения...

Вот вам, пожалуйста, искренний ответ, из которого стоит сделать достаточно простой вывод: не надо всех «под одну гребенку» стричь. Многие китайские автомобили действительно собраны посредственно, однако есть и обратные примеры, когда качество сборки не уступает «старым брендом». Другое дело, что такой вопрос надо самому себе задавать до похода в кассу, что удается не каждому.