Hongqi раскрыла технические характеристики лифтбэка H6 для России

Российская премьера лифтбэка Hongqi H6 состоится только 3 июня, а пока производитель раскрыл новые подробности о модели, внешний вид которой разрабатывался при участии международных специалистов, включая бывшего шеф-дизайнера Rolls-Royce.

Как сообщает пресс-служба компании, Hongqi H6 получит 2,0-литровый турбодвигатель мощностью в 245 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В списке оснащения — подвеска с адаптивными амортизаторами и четыре режима движения, способные адаптироваться к различным дорожным условиям.

Модель длиной в 4990 мм и с колесной базой 2920 мм получила стремительный силуэт, светодиодную оптику с анимацией и хромированные элементы решетки радиатора. Аэродинамические решения позволили достичь коэффициента лобового сопротивления Cd=0,27, что улучшает топливную экономичность и снижает шум в салоне.

В салоне можно отыскать спортивные сиденья с функцией массажа, а также цифровую приборную панель и 12,6-дюймовый экран мультимедиа. Безопасность обеспечивается кузовом с зонами программируемой деформации, девятью подушками безопасности и комплексом ассистентов, в который входят адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения.

Поставки лифтбэков на наш рынок начнутся в ближайшее время, официальные расценки и точные даты начала продаж объявят позже. Вероятно — в день российской премьеры модели, которая запланирована на 3 июня.