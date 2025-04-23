Концепт гигантского внедорожника стал сюрпризом от Hongqi в Шанхае

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» неожиданно обнаружил на стенде премиального бренда Hongqi в Шанхае огромный внедорожник-концепт с промежуточным названием Off-Road. Похоже, что представители марки специально не анонсировали эту модель, рассчитывая поразить публику.

Итак, что же из себя представляет новоиспеченный китайский офф-роудный гигант? Все атрибуты для бездорожья у него на месте: это и защитная «юбка», и соответствующий обвес, и прочие классовые черты вкупе с аксессуарами. Любопытно, что новинка сохранила только одну типичную особенность дизайна Hongqi — восходящую линию красного цвета в центре передней части кузова.

Согласно предварительной информации, шоу-кар оснащается гибридной силовой установкой, в которую вошли целых четыре электромотора. Но не будем забывать, что «поднебесный» Off-Road — всего лишь концепт, и его дальнейшая судьба абсолютно неизвестна. Возможно, модель пойдет в серию с некоторыми доработками, а возможно и нет.

Помимо внедорожника-гиганта, Hongqi выставила на суд общественности на Шанхайском автосалоне парочку гибридов. Речь идет о седане H9 и кроссовере HS9 с приставками PHEV. Они имеют все шансы приехать на российский рынок в отличие от впечатлившего нас образца покорителя бездорожья.