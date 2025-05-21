В России задумались о минимальной планке продаж машин через интернет

В нашей стране планируют нормативно закрепить минимальную долю онлайн-продаж автомобилей на уровне 5%. Сейчас этот проект находится на стадии межведомственного согласования, доклад по теме представят правительству до 31 декабря следующего года.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект Национального плана развития конкуренции в РФ на 2026-2030 год. Автором документа является Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Представители маркетплейсов считают 5-процентный порог продаж преодолимым. Некоторые уже торгуют машинами с доставкой, и такая реализация стабильно растет. Ожидается, что популярность подобного формата у населения будет увеличиваться, со временем это станет вполне привычным для наших автомобилистов.

Позиции офлайновых игроков рынка разделились. Одни считают, что заявленная ФАС минимальная планка достижима при заинтересованности целевой аудитории. Другие придерживаются мнения, что новая схема актуальна при ограниченном количестве сценариев. Например, когда клиент точно знает, какую модель он хочет приобрести. В онлайне могут возникнуть сложности с кредитованием, не говоря уж про тест-драйвы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, почему маркетплейсы в России до сих пор проигрывают автодилерам.