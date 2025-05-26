С начала 2025-го в России продали почти 18 тысяч новых авто 2023 года выпуска

Если точнее, то за первые пять месяцев текущего года в нашей стране удалось реализовать 17,6 тысяч новых легковых автомобилей, которые сошли с конвейера в 2023-м. На них пришлось 4,4% рынка.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в первую тройку автобрендов с наибольшей долей «позапрошлогодних» машин вошли Changan, JAC и SWM. Покупатели в России с января по май приобрели 1210, 1116 и 1109 экземпляров соответственно.

«Ладе» удалось войти в первую пятерку за счет продажи 1055 своих легковушек. Немного отстала в этом ключе баварская BMW, сплавившая 924 автомобиля.

Если говорить об общем объеме продаж автомобилей, покинувших стены завода-изготовителя в 2023 году, в первых рядах числятся бренды Ora и Jetta, а также Livan, MG и FAW. Все они родом из Поднебесной.