Bentley готовит к запуску самую мощную версию кроссовера Bentayga

Компания Bentley анонсировала скорый дебют новой версии кроссовера Bentayga, который станет самым мощным в истории модели. Презентация запланирована на следующую неделю.

Несмотря на отказ от двигателя W12, представленного в прошлом году, новый Bentayga получит мощный V8, способный превзойти предыдущую топовую версию Bentayga Speed. Основываясь на этом, можно предположить, что силовая установка новинки будет выдавать более 630 лошадиных сил.

По тизеру видно, что «горячая» версия обзаведется спортивной выхлопной системой, которая прежде была доступна для Bentayga за дополнительную плату. Кроме того, обращают на себя внимание черные акценты и спортивный диффузор.

Точные технические характеристики пока держатся в секрете, однако представители Bentley, анонсируя презентацию на своем официальном сайте, отметили, что этот автомобиль станет самым производительным в линейке.

Помимо прочего, ожидаются скорректированные настройки режима Sport и иной алгоритм работы системы стабилизации ESC Dynamic, позволяющий водителю отправлять машину в контролируемый занос.