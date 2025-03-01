По богатому: сложносочиненный тест летних шин Gislaved Premium Contro

Дамы и господа, волей судьбы и мирового заговора, мы оказались в уникальных обстоятельствах: лучший продукт на рынке — это отечественный продукт! Речь, конечно, о шинах: соотношение цены и качества на данный момент фактически не оставляет выбора и лишь сложносочиненный размер покрышек может вызвать некое колебание в этой весьма устойчивой конструкции.
Впрочем, оставим разноразмерные истории владельцам немецкого премиума и вернемся к земному: какую резину выбрать для своей машины, чтобы в одной покупке совместить безопасность, комфорт и приемлемую цену? На ключевой вопрос ответим сразу — до 40 000 рублей за четыре новых шины. За семнадцатый радиус и, естественно, новые. Сложно? Теперь — нет.
Санкционные старания «всего мира» привели к тому, что большинство российских шинных заводов стали отечественным бизнесом. Единственное исключение — Pirelli, но общей картины это не меняет: львиную долю покрышек в России делают российские же компании. И эта пертурбация уже сказалась и на ценах, и на ассортименте: от былого дефицита не осталось и следа, рынок доверху наполнен всеми стандартными размерностями на самый разный вкус и кошелек. Есть из чего выбрать даже требовательному и разборчивому водителю.
Шинный холдинг «Кордиант» — крупнейший производитель в России с совокупной мощностью до 15 миллионов покрышек в год. В составе холдинга четыре завода: ярославский, омский, ульяновский и калужский. Последний — особо интересен: это бывший завод Continental, который был приобретен вместе с линиями и технологиями, а также брендом Gislaved.
Так что шины, выпущенные здесь, плоть от плоти «Конти», который в дополнительном представлении не нуждается. Судите сами: тот же завод, тот же коллектив, те же технологии. Отличаются лишь буквы, но даже шрифт сомнений не оставляет. Рисунок — тоже «Конти», опытный водитель заметит схожесть. Но то — на словах, а что на деле?
Знакомиться с новой страницей бренда Gislaved довелось на быстрых и мало загруженных белорусских дорожках, куда «выкатили» китайско-белорусский кроссовер Geely Coolray и «божественную» Toyota Camry, обутые в Gislaved Premium Control. Погода — жаркая, асфальт — разный, встречается даже грунтовка с брусчаткой, так что испытать новую отечественную шину довелось во всех возможных ареалах ее будущего обитания. Поехали!
Во-первых, шина Gislaved Premium Control очень тихая, абсолютно не терзающая слух даже в условиях посредственной шумоизоляции доступного китайского автомобиля. Шум покрышек, конечно, есть, но он весьма бережно относится к пассажирам. С гулом, плавно переходящим на любой кочке в лязг, которым одаривают некоторые представители «поднебесной» шинной промышленности, часто стоящие на «поднебесных» же авто с завода, сравнивать нельзя.
Шина у «Гиславеда» получилась мягкая и не гудящая. Имея нескромный опыт эксплуатации разных авто из КНР на разной же резине, можно смело сказать: разница катастрофическая. Небо и земля. Вторая по очереди, но первая по смыслу характеристика любой покрышки — «держак». «Китаец» отточенной подвеской похвастать не может, так что любая ошибка водителя на дуге или в повороте автоматически приведет к непрогнозируемому поведению автомобиля.
Но «Конти», в смысле — Gislaved, держится уверенно, не дымит даже на разогретом асфальте и в целом компенсирует некоторые недоработки китайских инженеров. Любопытно было бы, конечно, взглянуть на поведение этой же шины летом в Краснодаре, когда асфальт разогревается до температуры доменной печи, но прогноз оптимистичный: не поплывет, как «китаец».
День второй — это Camry, пусть и двухлитровая, другая скорость и совсем другие ощущения. «Японец» едет, как по рельсам, и позволяет дерзить даже на узкой полоске асфальта, уверенно входя в повороты. «Камри» — отнюдь не Evolution или STI, это большой и довольно валкий седан, хотя с годами и поколениями его подвеска и стала заметно жестче.
Но хорошая шина компенсирует некоторую специфику любимой народом машины и позволяет ехать действительно быстро, не теряя при этом контакта с дорогой. Честно говоря, за почти тысячу пройденных километров по самым разным областям братской Белоруссии, ни одного действительно негативного эпизода не произошло. Хотя поводы давали, как без этого?
После, под финал, посмотрели на износ, который усиливали всеми доступными и недоступными методами. В частности — терзали покрышки по грунтовками и вежливо засыпанном галькой свеженакатанному асфальту. Криминала не нашли — мелкие царапины.
Gislaved Premium Control в том самом семнадцатом радиусе и размерности 215/55, привет Toyota Camry, обойдется чуточку дешевле 40 000 рублей. Шина новая, комментариев от «живых» пользователей пока немного, но те, что есть — сплошь позитивные. Мысли те же, что и у нас: тихая, мягкая, «держаковая», легко балансируется, в отличие от китайских аналогов, уверенно справляется с лужами.
Одним словом, достойнейший вариант за свою стоимость, не чета тому кошмару, что брали от «безрыбья» в 2022 году. Жаль только, что на данный момент линейка размеров не очень велика: завод производит от 13 до 17 радиуса. Большие размеры только разрабатываются, но обещают в скором времени и этот неловкий эпизод пересилить.