По богатому: сложносочиненный тест летних шин Gislaved Premium Contro

Три года экспериментов с покрышками привели к суровому и однозначному выводу: китайские шины — не вариант. Кривые, косые, неоднозначные и нестабильные, к нашим российским условиям явно не подготовленные. А что теперь делать, спросите, куда бежать и с кем иметь дело? Правильный ответ дал еще Жюль Верн, вложив в уста своего культового героя Филеаса Фогга знаменитую на весь мир фразу: используй то, что под рукой, и не ищи себе иного. Подробнее — на портале «АвтоВзгляд».

Дамы и господа, волей судьбы и мирового заговора, мы оказались в уникальных обстоятельствах: лучший продукт на рынке — это отечественный продукт! Речь, конечно, о шинах: соотношение цены и качества на данный момент фактически не оставляет выбора и лишь сложносочиненный размер покрышек может вызвать некое колебание в этой весьма устойчивой конструкции.

Впрочем, оставим разноразмерные истории владельцам немецкого премиума и вернемся к земному: какую резину выбрать для своей машины, чтобы в одной покупке совместить безопасность, комфорт и приемлемую цену? На ключевой вопрос ответим сразу — до 40 000 рублей за четыре новых шины. За семнадцатый радиус и, естественно, новые. Сложно? Теперь — нет.

Санкционные старания «всего мира» привели к тому, что большинство российских шинных заводов стали отечественным бизнесом. Единственное исключение — Pirelli, но общей картины это не меняет: львиную долю покрышек в России делают российские же компании. И эта пертурбация уже сказалась и на ценах, и на ассортименте: от былого дефицита не осталось и следа, рынок доверху наполнен всеми стандартными размерностями на самый разный вкус и кошелек. Есть из чего выбрать даже требовательному и разборчивому водителю.

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Шинный холдинг «Кордиант» — крупнейший производитель в России с совокупной мощностью до 15 миллионов покрышек в год. В составе холдинга четыре завода: ярославский, омский, ульяновский и калужский. Последний — особо интересен: это бывший завод Continental, который был приобретен вместе с линиями и технологиями, а также брендом Gislaved.

Так что шины, выпущенные здесь, плоть от плоти «Конти», который в дополнительном представлении не нуждается. Судите сами: тот же завод, тот же коллектив, те же технологии. Отличаются лишь буквы, но даже шрифт сомнений не оставляет. Рисунок — тоже «Конти», опытный водитель заметит схожесть. Но то — на словах, а что на деле?

Знакомиться с новой страницей бренда Gislaved довелось на быстрых и мало загруженных белорусских дорожках, куда «выкатили» китайско-белорусский кроссовер Geely Coolray и «божественную» Toyota Camry, обутые в Gislaved Premium Control. Погода — жаркая, асфальт — разный, встречается даже грунтовка с брусчаткой, так что испытать новую отечественную шину довелось во всех возможных ареалах ее будущего обитания. Поехали!

Во-первых, шина Gislaved Premium Control очень тихая, абсолютно не терзающая слух даже в условиях посредственной шумоизоляции доступного китайского автомобиля. Шум покрышек, конечно, есть, но он весьма бережно относится к пассажирам. С гулом, плавно переходящим на любой кочке в лязг, которым одаривают некоторые представители «поднебесной» шинной промышленности, часто стоящие на «поднебесных» же авто с завода, сравнивать нельзя.

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Шина у «Гиславеда» получилась мягкая и не гудящая. Имея нескромный опыт эксплуатации разных авто из КНР на разной же резине, можно смело сказать: разница катастрофическая. Небо и земля. Вторая по очереди, но первая по смыслу характеристика любой покрышки — «держак». «Китаец» отточенной подвеской похвастать не может, так что любая ошибка водителя на дуге или в повороте автоматически приведет к непрогнозируемому поведению автомобиля.

Но «Конти», в смысле — Gislaved, держится уверенно, не дымит даже на разогретом асфальте и в целом компенсирует некоторые недоработки китайских инженеров. Любопытно было бы, конечно, взглянуть на поведение этой же шины летом в Краснодаре, когда асфальт разогревается до температуры доменной печи, но прогноз оптимистичный: не поплывет, как «китаец».

День второй — это Camry, пусть и двухлитровая, другая скорость и совсем другие ощущения. «Японец» едет, как по рельсам, и позволяет дерзить даже на узкой полоске асфальта, уверенно входя в повороты. «Камри» — отнюдь не Evolution или STI, это большой и довольно валкий седан, хотя с годами и поколениями его подвеска и стала заметно жестче.

Но хорошая шина компенсирует некоторую специфику любимой народом машины и позволяет ехать действительно быстро, не теряя при этом контакта с дорогой. Честно говоря, за почти тысячу пройденных километров по самым разным областям братской Белоруссии, ни одного действительно негативного эпизода не произошло. Хотя поводы давали, как без этого?

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После, под финал, посмотрели на износ, который усиливали всеми доступными и недоступными методами. В частности — терзали покрышки по грунтовками и вежливо засыпанном галькой свеженакатанному асфальту. Криминала не нашли — мелкие царапины.

Gislaved Premium Control в том самом семнадцатом радиусе и размерности 215/55, привет Toyota Camry, обойдется чуточку дешевле 40 000 рублей. Шина новая, комментариев от «живых» пользователей пока немного, но те, что есть — сплошь позитивные. Мысли те же, что и у нас: тихая, мягкая, «держаковая», легко балансируется, в отличие от китайских аналогов, уверенно справляется с лужами.

Одним словом, достойнейший вариант за свою стоимость, не чета тому кошмару, что брали от «безрыбья» в 2022 году. Жаль только, что на данный момент линейка размеров не очень велика: завод производит от 13 до 17 радиуса. Большие размеры только разрабатываются, но обещают в скором времени и этот неловкий эпизод пересилить.