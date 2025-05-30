Апрельские продажи новых премиальных машин в России просели на 35%

По итогам середины весны в нашей стране нашли своих владельцев 10,2 тыс. новых легковых автомобилей премиального сегмента. Такие результаты оказались на 35% ниже, чем в апреле 2024 года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, за отчетный период отечественный авторынок в целом сжался на 26%, а премиальные модели съехали до 10%.

Первую строчку сумела удержать «поднебесная» марка Exeed, реализовавшая в прошлом месяце 2881 автомобиль в России. К слову, это на 35% меньше, чем годом ранее. На второй позиции расположился еще один китайский бренд — на сей раз речь идет про Tank, сумевший продать 1504 своих внедорожника. Третье место досталось BMW, «баварцы» разошлись тиражом 1149 экземпляров.

Добавим, что в пятерку наиболее востребованных премиальных автомобилей попали Lixiang и Mercedes-Benz. В первом случае продажи составили 990 штук, во втором — 712.