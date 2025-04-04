Угадайка: можно ли доверять прогнозам спроса на конкретные модели китайских авто

Время от времени в автомобильной прессе появляются прогнозы, касающиеся перспектив тех или иных китайских транспортных средств, поступающих на российский рынок. Иногда дело доходит буквально до того, что отдельно взятой модели прочат конкретный успех: «эта станет второй по объему продаж». Портал «АвтоВзгляд» воспринимает подобные предсказания скептически. И вот почему.

Хотя доля китайских брендов в общем объеме продаж новых авто на отечественном рынке в 2023 году составляла 47%, а по итогам прошлого года, по оценочным данным, достигла 62%, прогнозы спроса на конкретные модели часто не оправдывались, замечает гендиректор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников. А некоторые из них просто «провалились», констатирует он.

Однозначных данных о проценте точных прогнозов для каждой отдельно взятой модели нет. Но реалистичными, по мнению эксперта, оказались примерно 60-70% «предсказаний». Ряд моделей показал значительный рост, оправдавший ожидания аналитиков, однако для некоторых новых и менее известных брендов многие прогнозы оказались чрезмерно оптимистичными.

Так, продажи некоторых моделей Omoda, на которые изначально взирали как на серьезный вызов в сегменте кроссоверов, прогнозируя скачок в 2024-м чуть ли не в полтора раза, показали куда более скромный рост — почти на одну пятую. Причина — высокие импортные пошлины и конкуренция с более известными брендами. Также аналитики прогнозировали стабильный рост для премиальной модели Exeed VX, замечает Стрельников. Но продажи только снизились, хотя и незначительно — на 3%.

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В итоге российские покупатели чаще предпочитали более доступные варианты — бюджетные китайские модели и продукцию АВТОВАЗа. Причины просты — слишком высокие для российского потребителя цены на «чайнакары» (относящиеся не только к премиум-сегменту, но и к типичным «середнячкам») и дороговизна кредитов, обусловленная высокой учетной ставкой ЦБ (уровень 21% был достигнут уже в октябре).

К «провалам года» можно также отнести, по мнению главы «Рустрансчина», такие модели, как BYD Atto 3 и BYD Seal. Ожидалось, что эти электромобили, пусть и поступающие к нам по «серым» схемам, заявят себя в качестве лидеров в растущем сегменте, особенно после успеха у нас «электричек» Zeekr. Однако их продажи в России остались несущественными из-за общего слабого спроса в стране на электромобили, высокие сборы за утилизацию и слабо развитую инфраструктуру зарядок. Гибриды (не говоря уже про классические авто с ДВС) лучше адаптированы к российским условиям.

Итак, за три года, в течение которых китайский автопром отчаянно штурмует рынок России, не оправдались прогнозы спроса на многие «поднебесные» ТС. Этому способствуют и завышенные ожидания поставщиков, вызванные недостаточным пониманием некоторых отечественных реалий, и резкие изменения в регуляторной, а также в денежно-кредитной политике российских властей.

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Нелишним будет добавить, что первоначальные прогнозы спроса также не учитывали резкого роста цен на нашем рынке из-за логистических сложностей и колебаний валютных курсов. А эти факторы зачастую ощутимо довлели над потребительским интересом, несмотря на изначальный оптимизм.

Кроме того, некоторые модели поставляются в Россию через «серые» схемы, что затрудняет точные оценки объемов продаж. И наоборот: продажи ряда бюджетных моделей превысили ожидания, поскольку они смогли стать главными альтернативами «народным» LADA.

При этом в ближайшее время совершенно точно не стоит ждать новых «китайских бестселлеров» на российском рынке, уверен вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр. Нераспроданные запасы ввезенных ранее авто made in China сейчас таковы, что не ясно, когда они будут распроданы. А это означает, что новых ярких китайских имен в этой потребительской категории в нашей стране ждать не приходится.