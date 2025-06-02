Россияне выбрали самый «сильный» автомобильный бренд

Очередной социальный опрос показал, что самым авторитетным автомобильным брендом наши сограждане считают Toyota — за японцев проголосовали 40% респондентов. Марка BMW заняла вторую позицию, получив поддержку 18% участников. Чуть меньше голосов набрал Mercedes-Benz — на его счету 16%.

В опросе приняли участие более 1000 человек

Выбрать «самый сильный в умах россиян» автобренд предложил в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Опрос, включающий 9 конкретных марок и вариант «другое», проводился в течение двух дней и привлек более тысячи человек. Вполне ожидаемо победу одержала Toyota, которая выиграла с большим отрывом.

На четвертом месте — после Toyota, BMW и Mercedes-Benz — оказалась отечественная LADA, ей отдали предпочтение 12% участников исследования. Марка из Тольятти вдвое опередила Volkswagen (6%, пятая позиция) и значительно оторвалась от китайских производителей.

«Большая китайская тройка», то есть Haval, Geely и Chery, тоже были в списке номинантов, но они, судя по результатам исследования, пока доверием россиян не пользуются. Первый бренд получил всего лишь 2%, а остальные два — по 1% каждый.

Примечательно, что Honda не дотянула даже до 1%, оказавшись на последнем месте. Как отметил в своем телеграм-канале Целиков, это выглядит неожиданно, учитывая высокий спрос на автомобили этой японской марки в восточной части нашей страны.