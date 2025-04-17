Доверяй, но проверяй: стоит ли перед покупкой машины изучать рейтинги надежности

Различные рейтинги день ото дня предлагают версии наиболее надежных автомобилей. Их составители для убедительности обычно перечисляют целый набор критериев, на которые они опирались, и которые, на первый взгляд, выглядят весьма внушительно: «на основе среднего процента поломок без учета ТО», «за исключением шиномонтажа и кузовных работ», «помимо машин младше трех лет» и т.д. Но в самом ли деле этого достаточно, чтобы доверять подобным изысканиям? Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», в чем состоят особенности подобных исследований надежности популярных транспортных средств и почему на них не стоит ориентироваться обычным покупателям.

Надежность автомобилей в рамках рейтингов определяется на основе опросов владельцев, статистики сервисных центров и страховых кейсов, указывают в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». Но в большинстве случаев исследования проводятся на основе усредненных значений: фиксируется количество обращений в СТО на определенном пробеге или сроке эксплуатации.

Например, может фиксироваться число проблем на 100 машин, выявленных по истечении трех лет их эксплуатации. Однако, как замечают специалисты, на процент поломок может напрямую влиять и пользовательский профиль: стиль вождения, режим эксплуатации, наличие регулярного ТО. Два одинаковых автомобиля одного модельного года с разными владельцами могут показать практически противоположные результаты.

Рейтинги надежности могут быть полезны для сервисов официальных дилеров, отмечают специалисты ГК «Автодом». Это своего рода первичный ориентир при прогнозировании загрузки по моделям, особенно — в случае с новыми брендами. Но полагаться в этом деле исключительно на процент неисправностей некорректно. Важно учитывать их тип (например — критичные и косметические), а также сложность ремонта и стоимость запчастей.

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Глубокий внутренний анализ собственной статистики обращений в конкретном регионе дает куда более точное представление о реальной надежности машины, уточняют в «Автодоме». И подход с опорой исключительно на «усредненную надежность» требует критического пересмотра. Следует иметь в виду региональные условия, источники комплектующих, качество локализованного сервиса, наличие гарантийной поддержки.

Более того, необходимо учесть прогнозируемые затраты на владение, включая стоимость ТО и доступность автозапчастей. Здесь зачастую лидируют те бренды, которые обеспечивают прозрачную поддержку и гибкие программы обслуживания. Таким образом, усредненный рейтинг — это, скорее, маркетинговый ориентир, нежели практический инструмент выбора, резюмируют эксперты.

То есть рейтингам надежности доверять можно, но с поправкой на контекст. Автосервисам и официальным дилерам критически важно формировать собственные базы наблюдений, а потребителям — дополнять официальные источники отзывами реальных владельцев и локальной статистикой. Полезное сравнение и критический подход к подобным рейтингам — лучший способ избежать разочарований после покупки авто.

Иными словами, «доверяй, но проверяй». Именно так можно было бы оценить идею руководствоваться выбором конкретного автомобиля, опираясь на усредненные рейтинги. Они, скорее, помогают повысить степень осведомленности о тех или иных моделях, нежели сделать по-настоящему осознанный выбор. В любом случае не стоит бросаться покупать машину конкретного бренда только потому, что он регулярно попадает в некие топы самых авторитетных исследователей.