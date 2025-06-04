Средняя цена новой машины в России снижается второй месяц подряд

Продолжая снижение, начатое в апреле, средняя стоимость нового автомобиля в нашей стране вернулась к цифрам января. Майский показатель достиг отметки 1,56 млн рублей для российских машин. В случае иномарок речь идет о 3,62 млн «целковых».

Об этом рассказали эксперты сервиса «Авто.ру Оценка». По их словам, средние ценники и наших автомобилей, и зарубежных выросли по сравнению с прошлым годом. В случае российских брендов разница составила 9%, «поднебесных» — только 4%.

Средняя стоимость моделей, которые продаются в России по «серым» схемам, тоже продолжает увеличиваться. При прибавке за год в 931 тыс. рублей конечный результат вылился в немаленькие 9,24 млн «целковых».

Ощутимее всего упал ценник в Нижегородском и Брянском регионах, а также в Северной столице с учетом Ленинградской области. Подразумевается снижение от 7 до 5,5% и прайс в 2,85 млн, 2,46 млн и 3 млн рублей соответственно.

В первую пятерку автомобилей, чей средний ценник снизился больше других, вошли JAC JS6, Chery Tiggo 7L, Solaris KRX, BAIC X7 и Chery Tiggo 9.