В мае в России продали более 7 тысяч новых легковушек глобальных марок

В нашей стране становится все больше альтернатив «поднебесным» машинам. Без учета брендов из Китая, России и дружественной Белоруссии за май 2025 года количество новых реализованных легковых авто преодолело 7-тысячную отметку.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, по сравнению концом весны 2024 года прирост свежих легковушек оказался небольшим, составив всего 2%. Однако на фоне общей просадки отечественного рынка на 28% эксперт счел ситуацию показательной.

Растущий результат реализации машин глобальных марок г-н Целиков пока назвал отрицательным. Эксперт связал тенденцию с высоким уровнем продаж в начале и середине прошлогодней весны. Тогда изменились правила импорта автомобилей через государства, входящие в блок ЕАЭС.

В первую пятерку глобальных автобрендов по результатам майских продаж текущего года вошли Toyota, BMW и Mercedes-Benz, а также Kia и Hyundai. Если «Тойота» оказалась в плюсе на 53%, вылившихся в 1488 реализованных машин, то корейцы ушли в минус на 37 и 30% по каждой марке. Их падение можно объяснить ростом спроса на отечественные аналоги с шильдиками бренда Solaris.