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JAC T9 с дизельным двигателем появится в России уже этим летом

Новая версия флагмана марки обещает повышенную мощность и надежность

Как сообщает производитель, пикап получит новый 2-литровый дизельный двигатель мощностью 170 л.с. и крутящим моментом в 420 Нм. В паре с мотором работает модернизированная коробка передач, обеспечивающая большую плавность хода и эффективность расхода топлива.

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Автор
Александр Проневский

Изображение JAC T9 с дизельным двигателем появится в России уже этим летом

Недавно проведенные компанией испытания автомобиля подтвердили надежность новой силовой установки: на тестовом полигоне Gerotek дизельная версия T9 установила рекорд скорости на бездорожье, преодолев 4084 км за 24 часа со средней скоростью в 170,1 км/ч. Этот результат демонстрирует не только выносливость пикапа, но и его высокий потенциал для дальних поездок и сложных дорожных условий.

При этом все ключевые особенности модели, включая впечатляющую проходимость, технологичность салона и грузоподъемность — останутся без изменений. Точные сроки старта продаж и детальные технические характеристики производитель обещает раскрыть в ближайшее время. Но уже сейчас известно, что дизельный Т9 появится у российских дилеров бренда в середине лета 2025 года.

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