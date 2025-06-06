JAC T9 с дизельным двигателем появится в России уже этим летом

Как сообщает производитель, пикап получит новый 2-литровый дизельный двигатель мощностью 170 л.с. и крутящим моментом в 420 Нм. В паре с мотором работает модернизированная коробка передач, обеспечивающая большую плавность хода и эффективность расхода топлива.

Недавно проведенные компанией испытания автомобиля подтвердили надежность новой силовой установки: на тестовом полигоне Gerotek дизельная версия T9 установила рекорд скорости на бездорожье, преодолев 4084 км за 24 часа со средней скоростью в 170,1 км/ч. Этот результат демонстрирует не только выносливость пикапа, но и его высокий потенциал для дальних поездок и сложных дорожных условий.

При этом все ключевые особенности модели, включая впечатляющую проходимость, технологичность салона и грузоподъемность — останутся без изменений. Точные сроки старта продаж и детальные технические характеристики производитель обещает раскрыть в ближайшее время. Но уже сейчас известно, что дизельный Т9 появится у российских дилеров бренда в середине лета 2025 года.