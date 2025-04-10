Налетай, подешевело: стоит ли покупать сегодня упавшие в цене китайские авто

Российский авторынок летит в бездну: на дилерских складах скопилось, по некоторым данным, более 800 000 новых авто. Для автобизнеса это очень печальная история, а вот для потенциальных покупателей — очень даже веселая. Ведь на фоне затоваривания автокупцы предлагают сегодня просто сумасшедшие дисконты, доходящие по некоторым маркам и моделям до миллиона рублей! Но вот как долго продлится этот аттракцион невиданной дилерской щедрости, и надо ли пользоваться моментом, чтобы обзавестись новыми «колесами», выяснил портал «АвтоВзгляд».

С одной стороны, ситуация в дилерском сообществе действительно аховая, о чем, в том числе, свидетельствует если пока и не массовое, но довольно заметное закрытие ДЦ: с начала года в стране, по некоторым оценкам, «самоликвидировались» более 200 компаний, торгующих китайскими авто. А в целом реализация транспортных средств made in China рухнула у нас за первый квартал 2025-го аж на 49,5%. На этом фоне оставшиеся «в живых» игроки рынка действительно вынуждены идти — и идут — на серьезные уступки малочисленным покупателям.

Дилеры JAC, например, предлагают модель JS6 c выгодой до 1 000 000 руб., Xcite X-Cross 7 обещают отдать на 800 000 дешевле рекомендованной цены, а на покупке Jetta VS5 можно сэкономить аж 1 200 000 «деревянных»! Причем в последнем случае речь идет, по сути, о китайском клоне VW Taos. И список глобальных «распродаж» вполне достойных к рассмотрению моделей можно продолжать до бесконечности.

Другое дело, что значительная их часть будет хотя и «безпробежная», но 2023-2024 годов выпуска, ввезенная в Россию до повышения ставок утилизационного сбора. Однако в случае с корейскими, японскими и европейскими брендами до их бегства из России кого из россиян это смущало: брали «прошлогоднее» и добавки просили! И, честно говоря, в текущей ситуации, особенно если машина действительно нужна позарез, отказываться от «сладких» условий покупки нет никакого смысла, даже учитывая определенные сложности с эксплуатацией и ремонтом «чайнакаров». Тем более, что довольно скоро дилерская «халява» закончится.

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Об этом, в частности, говорит и неожиданно пошедший в рост так называемый индекс РОАД, демонстрирующий объем машин, который дилеры законтрактовали (то есть вознамерились купить) купить у автопроизводителей. А это говорит о том, что автоторговцы всерьез рассчитывают на рост автопродаж в апреле-мае. При оживлении же рынка, разные скидки если и не отменяются вовсе, то очень сильно «худеют».

Да и информация о повальном закрытии ДЦ, о чем мы упомянули в начале материала, довольно противоречива. По данным из других источников, общее число «легковых» дилеров (не только специализирующихся на «китайцах») выросло в этом году на 58 штук. То есть исходя их последней цифры, авторынок страны скорее все же жив, чем мертв, и даже довольно перспективен. Что опять же подтверждает тезис о грядущем отказе торгующих организаций от жирных дисконтов на новые авто.

Мы, разумеется, не призываем своих читателей, всерьез раздумывающих о покупке машины, безоглядно принимать решение в пользу временно подешевевших китайских машин, которые, повторим, не без греха. Однако напомним, что приличных во всех смыслах подержанных ТС на «вторичке» практически не осталось, а ожидание скорого возвращения привычных брендов, да еще и по вменяемым ценам, абсолютно беспочвенно.

Впрочем, более подробно о всех этих муках выбора, как и о других проблемах приобретения нового автомобиля сегодня, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.