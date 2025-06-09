LADA Largus спустя полгода вернулся в пятерку лидеров российского авторынка

LADA Largus в первую летнюю неделю (со 2 по 8 июня) показал значительный рост продаж, позволивший ему занять пятое место в топе самых востребованных моделей на российском рынке новых автомобилей. В прошлый раз «Ларгус» попадал в пятерку лучших в середине ноября 2024-го.

В недельный топ-5 вошли три «Лады» и два «китайца»

Как уточняет аналитическое агентство «Автостат», на прошлой неделе российские дилеры реализовали 653 новых универсала LADA Largus. Помимо этой модели, в топ-5 вошли LADA Granta (3074 ед.), Vesta (1667 ед.), Haval Jolion (1045 шт.) и Changan Uni-S (806 шт.).

В числе моделей, также оказавшихся в первой десятке недельного рейтинга — Geely Monjaro, обе версии LADA Niva, Belgee X50 и Chery Tiggo 4. Их результаты находятся в пределах 580-650 проданных автомобилей.

Общий объем рынка новых легковых машин в России за прошедшую неделю составил 23,6 тыс. единиц, что немного (на 1%) ниже показателя предыдущей недели. А вот в сравнении с аналогичным периодом 2024 года зафисировано ощутитимое падение — на 22%.