В Россию приедет гибридный внедорожник M-Hero M817

В конце 2025 года российский рынок пополнится новым внедорожником от премиального бренда M-Hero. Конкретная модель не называется, но, скорее всего, речь идет о M-Hero M817, которая была представлена в рамках Шанхайского автосалона и вот-вот выйдет на китайский авторынок.

О том, что ассортимент марки расширится за счет еще одного автомобиля, сообщили порталу Quto.ru в компании «Моторинвест» (официальный дистрибьютор M-Hero в нашей стране). Вероятно, это будет внедорожник с индексом M817 — более компактная машина, нежели уже знакомый россиянам M-Hero 917. Габариты дебютанта — 5100/1998/1899 мм.

M-Hero M817 оснащен гибридной силовой установкой: бензиновый турбомотор 1.5 л (197 л.с.) работает в паре с электродвигателями, обеспечивая полный привод и совокупную мощность свыше 700 л.с. Это первый автомобиль на платформе Tianyuan, разработанной совместно Dongfeng и Huawei.

Более точные сроки начала российских продаж M-Hero M817 пока не называются. Цены, разумеется, тоже. Но можно с уверенностью предположить, что «восемьсот семнадцатый» будет дешевле «девятьсот семнадцатого», а за последний сейчас просят от 14 490 000 рублей без учета скидок.

Напомним, что M-Hero — это премиальный суббренд китайской Dongfeng, изначально создававшийся для производства армейских внедорожников. Теперь компания развивает гражданское направление, выпуская брутальные электромобили и гибриды.