Продажи новых пикапов в России сократились на четверть

За первые пять месяцев этого года российские дилеры реализовали 8,64 тысячи новых пикапов, что на 15% меньше, чем за тот же срок в 2024-м. Происходит это на фоне общего снижения продаж на рынке легковых автомобилей, который сократился на 26%.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков опубликовал в своем телеграм-канале статистику, согласно которой российский рынок новых пикапов продолжает тенденцию на снижение. По сравнению с маем 2024-го в последнем весеннем месяце этого года продажи грузовичков сократились на 27%, составив 1496 автомобилей. Но несмотря на это, доля сегмента увеличилась до 2%.

Китайские бренды по-прежнему доминируют, хотя пара представителей отечественного автопрома все же входит в топ-5. Лидером по итогам мая стал «поднебесный» JAC T9, который разошелся тиражом в 224 экземпляра. Немного отстает Great Wall Poer с результатом 217 машин, за ним следуют УАЗ «Пикап» (156 шт.), Sollers ST6 (143 шт.) и Foton Tunland (129 шт.).

Отдельного внимания заслуживает появление на российских дорогах пяти электрических пикапов Cybertruck от компании Tesla, поставленных на учет в этом месяце.