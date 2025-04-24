Новый конкурент Toyota и Ford: Chery сконцентрируется на пикапах

Сложно представить, какую нишу автомобилестроения «поднебесная» Chery еще не освоила, однако было направление, которое компания из Уху долгое время обходила стороной — классические рамные пикапы. И вот руки, что называется, дошли и до них: китайцы выкатили в Шанхае не просто грузовичок, а целый суббренд, специализирующийся на этих неприхотливых авто. Подробности с места событий — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Шанхайское мотор-шоу — автосалон международный, давно потеснивший многие куда более именитые старые площадки. Однако главные «ньюсмейкеры» здесь — конечно, «домашние», китайские бренды. Вереница премьер Chery казалась нескончаемой, но одна все же из общей массы выбивалась: автомобильная марка из Уху представила новый суббренд — Himla, который в КНР будет носить имя Rely.

Новый представитель многоликого китайского автопрома займется производством пикапов, и первую модель публике презентовали. На сцене появился рамный внедорожник с отделенным от пассажирского салона грузовым отсеком. Кто ты, воин?

Фото: Chery

Перед нами среднеразмерный 5,3-метровый пикап, представляющий собой перелицованный ZX Weishi 1986. Изначально он имел в линейке два турбодизеля — на 120 и 163 л.с. — и двухлитровый бензиновый мотор на 197 «лошадей». Привод — задний, с опциональным полным по типу part-time и жестко подключаемой передней осью.

Технических подробностей об оснащении новинки от Chery пока нет, однако руководство марки намерено, во-первых, сделать из утилитарного грузовика комфортную и респектабельную машину, а во-вторых, сосредоточить свое внимание на модификациях с гибридной и полностью электрической силовыми установками. С высокой долей вероятности именно такие пикапы и будет выпускать новый бренд Himla. Наверняка, со временем они появятся и в России, где Chery и все ее большое окружение весьма востребованы.

Глобальный рынок грузовичков активно развивается: по данным IHS, в 2025 году мировые продажи пикапов достигли 5,67 млн единиц и, по прогнозам, превысят 6,3 млн к 2030 году. Упускать возможность нарастить объемы и заполучить новых клиентов в Chery не стали, оперативно включившись в гонку с Toyota и Ford, чьи модели очень популярны и востребованы на самых разных рынках — от Юго-Восточной Азии до Африки и Латинской Америки.