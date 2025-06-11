Лето и кабриолеты: сколько авто с открытым верхом продали в России в 2025 году

За первые пять месяцев 2025 года в нашей стране было реализовано на 8% меньше новых кабриолетов, чем за тот же период годом ранее. В январе-мае россияне приобрели 157 машин с откидным верхом.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил в своем телеграм-канале, что продажи кабриолетов в России продолжают снижаться — в частности, в мае дилеры реализовали всего 52 таких автомобиля. Несмотря на появление новых моделей, общий объем продаж «открытых» машин остается невысоким, что, впрочем, неудивительно, учитывая специфику нашего климата.

Но как бы то ни было, автомобили, ориентированные на ограниченный круг покупателей, все же продаются. И лучше всего — Mercedes-Benz и BMW, на которые приходится больше половины всего объема реализации кабриолетов. Немцы «пристроили» с начала года 43 и 40 машин: у «Мерседеса» наибольшей популярностью пользуется SL-класс, а у BMW — 4-я серия. Кроме того, в 2025-м встали на учет 15 кабриолетов Porsche.

Среди новинок сегмента эксперт отметил электрический родстер MG Cyberster: такие машины нашли в этом году 12 покупателей в России. Также в количестве одной штуки в нашей стране зарегистрировался новенький Lamborghini Huracan Spyder.