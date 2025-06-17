Audi презентовала кроссовер Q3 третьего поколения

Audi Q3 полностью обновился, получив свежий дизайн и усовершенствованные силовые агрегаты. Продажи кроссовера третьего поколения стартуют в октябре, производить его будут на заводах в Ингольштадте и Дьере. Уже известна и начальная цена — 44 600 евро.

Внешний вид Audi Q3 претерпел серьезные изменения: у кроссовера теперь более широкая решетка радиатора, разделенные фары с пиксельной подсветкой и динамической анимацией, а также OLED-фонари сзади. Габариты остались прежними, но колесные арки стали крупнее (под колеса от 17 до 20 дюймов), а крыша — более покатой. Аэродинамические характеристики улучшились: показатель сопротивления уменьшился с 0,32 до 0,30.

Что касается интерьера, то традиционные кнопки уступили место сенсорным панелям, а вместо рычага коробки передач теперь используется компактный переключатель на руле. Центральное место занимают цифровая приборная панель и мультимедийный экран с голосовым помощником на основе искусственного интеллекта

Модернизация коснулась и силовых установок. Audi Q3 будет представлен в нескольких модификациях. Бензиновому кроссоверу в «базе» полагается 1.5 TFSI мощностью 150 л.с. В качестве альтернативы доступен более производительный 2.0 TFSI с отдачей 265 л.с. Также в линейке присутствует дизельная версия на 150 л.с., работающая в паре с «роботом» и передним приводом.

Гибридная модификация Q3 e-hybrid развивает 272 л.с. и оснащена аккумулятором емкостью 25,7 кВт·ч, обеспечивающим до 119 км пробега в электрическом режиме. Модель поддерживает быструю зарядку: восполнение заряда с 10% до 80% занимает всего 30 минут.

Помимо прочего, покупатель может выбрать тип подвески: доступны стандартная, спортивная и динамически регулируемая. В списке опций — «прогрессивное» рулевое управление и расширенный пакет ассистентов, включающий систему автоматической парковки и аварийной помощи при потере контроля водителем.