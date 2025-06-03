Денег нет, но есть: как и кто сегодня покупает новые автомобили

Ключевая проблема российского рынка прямо сейчас — не отсутствие денег у населения: это, как известно, миф, а неразумность цены на товар, которое наблюдается повсеместно. Слишком многие еще помнят, что пять миллионов совсем недавно стоил Range Rover, а не «китайский премиум», разваливающийся через год. Поэтому население в массе пошло другим путем. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Стагнирующие уже который месяц, считать устали, продажи новых автомобилей продолжают свой полет на самое дно «марианской впадины» отечественного авторынка, а вот «вторичка» чувствует себя более чем уверенно: импорт легковых автомобилей из Кореи, например, вырос на 84% в сравнении с годом прошедшим.

Поверьте, привезти машину за условный миллион крайне сложно, читай — невозможно. Решения, как и в случае с «правым рулем», начинаются с отметки в 1,5-2 миллиона «деревянных». Выходит, деньги-то у покупателей есть.

Причем деньги — живые, а не заемные: чтобы пригнать и растаможить автомобиль, нужно сначала заплатить наличными, подождать пару месяцев и только после получить долгожданные «колеса».

Фото производителя.

И раз уж упомянули «правый руль», то разовьем тему: курс йены по отношению к рублю «присел», так что «закрытый порт Владивосток», как пел Владимир Семенович, снова открыт не только ветрам, но и поставкам из Японии.

Любопытные предложения можно найти не только по цене новой LADA, но и значительно дешевле, а «купцы» гарантируют поставку в течение 30 дней.

Например, за полтора миллиона «окрепшей отечественной валюты» можно заполучить Toyota CH-R, а за два — Toyota Harrier, он же Lexus RX. Руль, конечно, будет в бардачке, но все остальное — качество сборки и компонентов, оснащение и комфорт — перекрывает это неудобство с лихвой.

Вписывается в общую картину и «грузинский маршрут». Буквально пару недель назад из солнечной закавказской республики в Первопрестольную прибыл американский Audi Q7 пяти лет отроду с пробегом 50 000 км и вмятинами на двери и крыле, обошедшийся новому владельцу в 3,2 млн рублей с ремонтом уже в Москве и на самом высоком уровне.

Честно говоря, осмотр машины, беглый, конечно, впечатлил: «новье»! Задние сиденья — будто и не использовались ранее, а третий ряд — и вовсе в пластике. Сравним ли приобретенный автомобиль с текущим предложением российских автомобильных дилеров? Ответ очевиден.

Фото: globallookpress.com

Пиная Центробанк, дилеры и дистрибьюторы, а если уж быть честным до конца, то и отечественные производители, забывают о «бревне» в собственном глазу: Vesta — действительно неплохая машина, удобная и актуальная, но 2,5 миллиона рублей за нее — явный перебор. Можно долго раскладывать по полочкам ценообразование, говорить о ситуации на мировом рынке и тыкать в жадных поставщиков и курсовую неустойчивость, но 30 000 американских долларов за LADA — это слишком.

А без кредитной подпорки — вообще не актуально: имея на руках искомую сумму, легко получить автомобиль совсем другого класса. Принципиально, несравнимо другого. Всех российских «китайцев» — в этот же список: хотите продавать — уменьшайте рыбу.

Причина отсутствующего спроса, повторим, в несоответствии цены и товара, а кредитные ставки — лишь усугубляют проблему, не являясь при этом ее первопричиной. Альтернатива есть, и статистика подсказывает, что ей активно пользуются. Как говорят в таких случаях — «рыночек порешал».