Роскошные автомобили стали покупать вдвое чаще

По данным аналитиков, в мае в России было реализовано 67 новых машин категории Luxury. Лидером среди брендов стал Rolls-Royce, клиенты которого приобрели 20 автомобилей. Немного отстает Bentley с результатом в 17 единиц, а за ним следуют Ferrari (13 шт.), Lamborghini (12 шт.), Aston Martin (3 шт.) и Maserati (2 шт.).

Агентство «Автостат» сообщает о том, что по итогам прошлого месяца продажи новых люксовых автомобилей в нашей стране выросли на 76% по сравнению с маем минувшего года. Происходит это на фоне того, как весь остальной авторынок в тот же период сократился почти на треть.

Наиболее востребованной моделью в люксовом сегменте пятый месяц подряд остается Rolls-Royce Cullinan, разошедшийся тиражом в 14 экземпляров. Bentley Bentayga и Lamborghini Urus разделили второе место: каждый нашел по 8 новых владельцев.

Суммарно с начала года в стране было продано 260 люксовых автомобилей без пробега, что на 12% превышает показатель января-мая 2024 года.