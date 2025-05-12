Еще дороже: сколько будут стоить авто популярных марок после их возвращения в РФ

При возвращении в Россию популярных ранее автомобилей иностранных брендов их стоимость вырастет почти в два раза. Такой неутешительный прогноз дал в беседе с aif.ru эксперт Олег Мосеев. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал, что ожидать на российском рынке снижения цен, равно как и других проявлений ужесточения конкуренции, не стоит даже в случае массового рецидива сотрудничества с зарубежными марками.

Подсчеты, сделанные экс-руководителем ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олегом Мосеевым, весьма наглядно демонстрируют тщетность надежд на возврат к досанкционным ценам даже в теории. Эксперт отмечает, что при возвращении на российский рынок бюджетные когда-то автомобили Kia, скажем, подорожают примерно вдвое.

ГРУСНЫЕ РЕАЛИИ

Не мудрствуя лукаво, г-н Мосеев перечисляет стандартный набор причин, которые вызовут резкий рост стоимости легковушек у брендов, рискнувших вернуться в Россию. Во-первых, это общемировая тенденция в автомобильном мире — машины не дешевеют в принципе. Во-вторых, непрерывно растущий утильсбор не способствует сокращению затрат автопроизводителей, с готовностью перекладывающих свои проблемы на плечи покупателей.

— Если, к примеру, взять Kia Sportage и цены, которые установлены в Казахстане, где у марки есть завод, затем все перевести в российскую действительность, то есть с точки зрения курса, утильсбора, логистических затрат, то получается, что такой автомобиль должен стоить от 3,5 до 4,5 млн в зависимости от комплектации, — считает эксперт и уточняет, что до 2022 года машина стоила от 1,7 до 2,5 млн рублей.

Популярный Sоlaris (модель, а не новоявленный камуфляжный бренд) при возвращении в Россию столкнется с теми же реалиями. Если до 2022 года в среднем его цена колебалась в пределах 1,3-1,4 млн рублей, то ввезенная из Казахстана машина получит ценник в 2,3-2,5 миллиона. «При условии, что автомобиль будет, как и ранее, производиться в России с существенной долей локализации, то можно вычитать 380 тысяч, и тогда получится цена, которая будет. Однако говорить о том, что эта машина будет собираться в России, пока очень рано», — продолжает радовать нас Олег Евгеньевич.

Фото globallookpress.com

Когда-то суперуспешный у нас Hyundai Creta стоил 1,85-1,9 млн, а подорожает до 3,5 млн рублей, — считает эксперт. Его вряд ли можно упрекнуть в отрыве от реальности. Creta, продаваемая сейчас под именем Solaris HC и полуподпольно собирающаяся все там же на заводе в Санкт-Петербурге, с 123-сильным моторчиком стоит от 2 650 000 до 3 334 000 рублей, а с вменяемым двухлитровым двигателем мощностью 150 сил — уже от 2 963 000 до 3 764 000. С какого перепугу будет дешевле оригинальная машина?

НЕ ВСЕ ВЕРНЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ

Несомненно, прогнозы опытного эксперта, неплохо владеющего фактурой и знающего автобизнес изнутри, интересны не только как еще одно подтверждение мысли, многократно повторяемой порталом «АвтоВзгляд». Похоже, что г-н Мосеев — первый, кто попытался предугадать уровень цен, с которым столкнутся отечественные покупатели по возвращении беглецов.

Единственно, хотелось бы дополнить перечень оснований, которые позволили ему сделать не самые оптимистичные выводы. Возможно, она более умозрительна, но от этого не менее значима. Рано или поздно все вернется на круги своя, то бишь, в Россию, но не все — к разумным ценам. Скорее всего, в авангарде придут корейские бренды, не уличенные в откровенной русофобии и уже сейчас стоящие на низком старте.

За ними подтянутся японские марки, традиционно любимые отечественными автовладельцами. Не останутся в стороне и европейцы — если, конечно, они доживут до того светлого момента. Ибо уходили они отсюда не самым приличным манером, да и трудности испытывают сейчас не иллюзорные, подорвав собственное могущество слепым следованием «зеленой» идее.

Фото globallookpress.com

Так или иначе, все они вернутся не на голое поле, а на заботливо удобренную автопроизводителями из Поднебесной почву. Пользуясь отсутствием конкуренции, а также где-то растерянностью, а где-то халатностью российских регулирующих органов, китайцы смогли весьма солидно взвинтить цены. Что самое главное — значительная часть потенциальных покупателей с этим фактом вынужденно смирилась.

Традиционно любимые в России бренды излишним альтруизмом никогда не страдали, и в будущем этого от них вряд ли стоит ожидать. Демпинговать они не будут. Бюджетные автомобили пойдут по цене китайских и ли чуть выше. А цены на люксовые марки взлетят выше облаков. И мы будем с тоской вспоминать те времена, когда «трешки» BMW стоили чуть больше двух миллионов.