Прощайте, «серые» автомобили: почему чиновники сворачивают параллельный импорт

Госдума во втором чтении приняла поправки, ужесточающие штрафы за нарушение исключительных прав на интеллектуальную собственность. Переводя с казенного на человеческий, звучит следующим образом: отныне будут пороть и за нарушение прав тех, кто из России сбежал, а продукция, в частности автомобили и запчасти к ним, идут по параллельному импорту. Кончилась «лафа»? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Параллельный импорт, сколько бы над ним не хихикали со всех российских диванов, стал действенным и актуальным инструментом, позволившим сотни тысяч российских автомобилистов и далее эксплуатировать свой автомобиль. Официальные дистрибьюторы «хлопали дверями», «уходя уходили» и «жгли мосты», оставляя простого пользователя один на один со своими проблемами.

За примером далеко ходить не надо: популярная в инфополе прямо сейчас компания Renault так «перевернуло доску», что некоторые запчасти просто невозможно было купить. А ни в чем неповинные владельцы авто марки вынуждены были поставить машины «на прикол», потому что купить нужную деталь даже с переплатой не выходило. И только параллельный импорт, оперативно разработанный и быстро развернутый, смог все эти вопросы решить. Извините за эмоции, это личное.

Однако схему параллельного импорта изначально создавали, как решение временное, «дырозатыкательное», позволяющее оперативно реагировать на ситуацию. И время это, судя по всему, постепенно подходит к концу: «параллельку» сворачивают уже на государственном уровне.

Фото: globallookpress.com

Официально — подросли наши, отечественные производители, способные заместить ушедших. Вялое оправдание, не правда ли? Белыми нитками шитое, причем в любой сфере: от авиации и автомобилей до продуктов питания и одежды. Наши «подросшие» — 100 000 одних «Жигулей» на заводских парковках. Видится, что истинная причина сворачивания параллельного импорта — в другом.

Как и обнародованные условия возвращения или выведенные на днях господином Мантуровым «за скобки» американские компании — это кусочки единой головоломки, что сложится уже совсем скоро. Возможно — на ПМЭФ-2025, возможно — чуть позже. Речь первого вице-премьера Мантурова о камбэке западных автобрендах, кстати, весьма лаконична: мол, не получал никакой информации.

Как мы все понимаем, между «не обращались» и «обратились» — секунда, да и подобные темы вслух обсуждают редко. Только когда договор уже подписан. Но это лишь вершина айсберга. Любой экономист скажет, что засилье контрафакта, отсутствие нормальной работы, постоянный шторм от дефицита к затовариванию и обратно — симптомы отсутствия структуры, рабочей схемы, которая возможна лишь при соблюдении рынком определенного набора требований и законов.

И параллельный импорт из этого списка выпадает, как ни крути, поэтому и началась процедура его сворачивания. Продлится она достаточно долго, многие успели подстроиться под работу, но через несколько месяцев или кварталов обязательно свернется. Иначе стабильной и нормальной, развивающейся и прибыльной предпринимательской деятельности просто не добиться. Постоянно будет «из огня да в полымя».