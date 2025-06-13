Битва за гарантию: можно ли бесплатно отремонтировать авто, ввезенное «в серую»

О гарантийных обязательствах продавца даже такого сложного товара как автомобиль слышали все, но редко кто сталкивался с их реализацией. А те несчастные, кто все же столкнулся с проблемой, расскажут вам о многолетних судебных тяжбах с дилерами: в этом вопросе между первыми и вторыми разворачиваются настоящие юридические баталии. Одни приводят громкие аргументы, другие — не менее яркие контрдоводы. При этом судебные решения, как правило, не на стороне автокупцов и производителей. Какими приемами для затягивания подобных споров пользуются автодилеры и что им противопоставить, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Представьте, приезжаете вы на сервис с гарантийным случаем, а вместо теплого приема вас встречают холодом отказов. Первым делом дилер вспоминает про «внешние факторы». Мол, вы специально шли на таран бордюра, заливали непонятное топливо и это вражеский камень повредил ЛКП, а кнопка управления магнитолой залипает от того, что вы на нее нажимаете. В документах мелькает фраза «повреждения, вызванные внешними факторами», после чего ваша поломка автоматически превращается в негарантийный случай.

Нередок и такой метод воздействия на «потребительского террориста», которым вы для сервиса становитесь сразу после обращения за гарантийным ремонтом, как «экспресс-экспертиза». На сцене появляется «авторитетный мастер» с фирменным бланком и его выводы, как правило, рисуют грустную картину «стороннего вмешательства», «установленных неоригинальных деталей» и иных нарушений герметичности гарантийных обязательств.

Далее идет знаменитый пункт «ТО только у нас». В документах иногда прописывают, что обращение к другим СТО лишает автовладельца дилерской гарантии. Частенько данный пункт срабатывает, хотя ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» стоит на страже вашей свободы выбора любого сертифицированного сервиса.

«Естественный износ» — еще одна любимая отмазка дилеров, ведь колодки, фильтры, лакокрасочное покрытие и другие элементы, не подпадающие под гарантийные обязательства, идут отдельным списком. Но если скрип в тормозах или течь шлангов появились сразу после приобретения ТС, ст. 477 ГК РФ презюмирует заводской брак, и его можно компенсировать.

Фото globallookpress.com

А новое излюбленное «алиби» ремонтников: отказ в «гарантийке» хозяевам ТС, ввезенных по так называемому параллельному импорту. Мол, ваша машина «серая», гарантия не действует. Хотя на самом деле, если по закону, продавец отвечает за качество своего товара два года, причем независимо от схемы ввоза.

— К сожалению, на рынке легкового транспорта отказ от обслуживания, признание случая не гарантийным — обычное дело. Но вот в парадигме коммерческого транспорта ситуация иная, — комментирует проблему директор департамента транспорта брендов SDAC и SIASTAR Евгения Александрова. — Например, у нас есть автомобили, которые ранее были ввезены через схему параллельного импорта, и мы оказываем гарантийную поддержку владельцам любого автомобиля SDAC, находящегося на территории России. То есть стоит признать, что рынок со временем решит эти вопросы и в легковом сегменте.

А чтобы не остаться без гарантийного обслуживания — начните с фиксации каждого отказа. Требуйте у сервиса письменный акт с четким объяснением причин отказа. Собирайте все соответствующие документы. Договор покупки, сервисную книжку с отметками, чеки за техническое обслуживание, фотографии и переписку с сотрудниками организации.

Если сервис предлагает «экспертное» заключение, поручите сторонней лаборатории провести независимую экспертизу и приложите ее к делу, что может помочь в будущем отстоять свою правоту в суде. На основании этого пакета документов напишите официальную претензию, опираясь на статьи 18-22 Закона РФ «О защите прав потребителей», и отправьте ее дилеру заказным письмом с уведомлением. Параллельно направьте жалобу в Роспотребнадзор — предписания этого ведомства часто заставляет сервис пересмотреть свою позицию, — рекомендует эксперт...