В России стартовали продажи гибридного внедорожника Tank 700 Hi-Performance

Новая комплектация оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей бензиновый двигатель V6 объемом в 3 литра и электромотор. Суммарная мощность, выдаваемая системой достигает 517 л.с., а крутящий момент — 800 Нм. Благодаря этому автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, а запас хода на электротяге составляет до 100 км.

В России начались продажи новой гибридной версии TANK 700 Hi-Performance. Она дополнила линейку TANK 700, в которую также входят бензиновые комплектации Premium и Superior. Автомобиль можно приобрести как у дилеров, так и через онлайн-платформу GWM Store. Он Доступне в четырех вариантах окраски кузова, включая матовые оттенки, и трех цветах интерьера.

Ранее, портал Автовзгляд уже сообщал про то, что были объявлены цены на эти машины. Минимальная стоимость, которую покупатели отдадут за новинку — 11 599 000 рублей.

Модель оснащена интеллектуальным полным приводом, пневматической подвеской и увеличенным клиренсом в 255 мм. Системы помощи при вождении помогут преодолевать броды глубиной до 900 мм.

В салоне авто установлены сиденья с опциями массажа и подогревом, 16-динамиковая акустическая система, а также сенсорные панели управления.