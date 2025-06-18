В России стартовали продажи гибридного внедорожника Tank 700 Hi-Performance

В России начались продажи новой гибридной версии TANK 700 Hi-Performance. Она дополнила линейку TANK 700, в которую также входят бензиновые комплектации Premium и Superior. Автомобиль можно приобрести как у дилеров, так и через онлайн-платформу GWM Store. Он Доступне в четырех вариантах окраски кузова, включая матовые оттенки, и трех цветах интерьера.
Ранее, портал Автовзгляд уже сообщал про то, что были объявлены цены на эти машины. Минимальная стоимость, которую покупатели отдадут за новинку — 11 599 000 рублей.
Модель оснащена интеллектуальным полным приводом, пневматической подвеской и увеличенным клиренсом в 255 мм. Системы помощи при вождении помогут преодолевать броды глубиной до 900 мм.
В салоне авто установлены сиденья с опциями массажа и подогревом, 16-динамиковая акустическая система, а также сенсорные панели управления.