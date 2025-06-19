Honda привезла в Россию флагманский кроссовер Pilot Black

Honda Pilot в исполнении Black Edition обладает наиболее выразительным дизайном и максимальным оснащением по сравнению с другими версиями. «Черная» модификация дебютировала в прошлом году в Северной Америке, а теперь добралась и до российского рынка. У нас такой «Пилот» оценивается в 14 390 000 рублей.

В Россию Honda Pilot Black попала благодаря официальному дилеру бренда «Аояма Моторс». Полноприводный кроссовер «вооружен» V-образной «шестеркой» объемом 3,5 л, выдающей 289 л.с. Переключением передач заведует 10-диапазонная автоматическая трансмиссия. Система 4х4 умеет перераспределять до 70 % тяги на заднюю ось и полностью передавать крутящий момент на любое заднее колесо. Даже без межколесного дифференциала это ощутимо усиливает сцепление «японки» с дорогой. Из первой «сотни» SUV выезжает за 7,6 секунды.

Нетрудно догадаться, что в экстерьере доминируют темные тона. Радиаторная решетка, шильдики, 20-дюймовые колесные диски — все это объединяет одна цветовая гамма. Темные тона в салоне разбавлены красной прострочкой и контурной LED-подсветкой.

Два ряда кожаных сидений обогреваются, передние кресла снабжены вентиляцией. На борту имеются проекционный дисплей, мультимедийный комплекс с диагональю дисплея 9 дюймов и трехзонный климат-контроль. Можно рассчитывать на адаптивный «круиз», контроль слепых зон и камеру кругового обзора.